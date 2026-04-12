Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

Ангеліна Підвисоцька
12 квітня 2026, 16:44
Погода протягом тижня буде різною. Перша половина тижня буде прохолодною.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Коли в Україну прийде потепління
  • У яких регіонах будуть дощі
  • Де очікуються заморозки

Погода в Україні протягом тижня буде теплою. Очікуються короткочасні дощі та заморозки вночі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

У першій половині тижня ще буде прохолодно, але вже ближче до вихідних почнеться поступове потепління.
"Лише у південній половині країни циклон із Чорного моря зіпсує погоду на вихідних – тут пройдуть дощі та похолодає, а дискомфорту додасть поривчастий вітер", - йдеться у повідомленні.

Погода 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, вночі на території України опадів не очікується. Вдень у більшості регіонів, окрім західних областей, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Вночі та вранці в окремих районах можливий туман. Вітер північно-східного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °С, у західних та північних областях місцями заморозки 0…–2 °С; вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, на Донбасі та на Закарпатті +14…+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня / фото: meteoprog

Погода 14 квітня

У вівторок, 14 квітня, під впливом виступу антициклону з півночі на більшій частині території України очікується погода без опадів. Лише вдень у центральних регіонах, а також місцями у Харківській та Луганській областях пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +2…+7 °С, у західних та північних областях місцями заморозки 0…–2 °С; вдень повітря прогріється до +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: meteoprog

Погода 15 квітня

У середу, 15 квітня, вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі. На решті території очікується суха погода без опадів. Вітер на Лівобережжі північно-західний, у решті регіонів змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західних та північних областях місцями на поверхні ґрунту заморозки 0…–2 °С; вдень +12…+17 °С, на Лівобережжі +7…+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / фото: meteoprog

Погода 16 квітня

У четвер, 16 квітня, на крайньому заході України пройдуть помірні дощі, вдень можливі з грозою. На решті території без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С, у Карпатах та на Закарпатті +8…+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: Windy

Погода 17 квітня

У п'ятницю, 17 квітня, місцями у західних областях, вдень також на півночі Лівобережжя очікуються невеликі дощі. В решті регіонів України переважатиме стійка погода, без опадів. Вітер переважно східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +3…+9 °С, у денний час +13…+18 °С, у західних та північно-східних областях +8…+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: Windy

Погода 18 квітня

У суботу, 18 квітня, очікується погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині та у Криму пройде дощ. Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с, вранці та вдень у центральних, східних та південних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, у денний час +14…+20 °С, на Кримському півострові +9…+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: ventusky

Погода 19 квітня

У неділю, 19 квітня, у південних областях утримається вітряна та дощова погода. У решті регіонів істотних опадів не передбачається. Вітер східний, 7 - 12 м/с, на півдні місцями збережуться пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +16…+21 °С, на крайньому півдні +9…+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Великдень, 12 квітня, у Рівненській області очікується прохолодна та дощова погода. Уночі можливі невеликий мокрий сніг і дощ, удень — невеликий дощ.

Також у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім цього, на Великодні вихідні Житомирська область опиниться під впливом холодного фронту, який спричинить різкі коливання температури, опади та нічні заморозки. З 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:55Енергетика
Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:50Війна
Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:43Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Останні новини

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

19:35

Один трюк — і гриль сяє без жодних зусиль: головний секрет досвідчених кулінарівВідео

19:10

Європа ризикує втратити підтримку США: Невзлін назвав небезпечну причинуПогляд

19:05

Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:50

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:43

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:34

В Угорщині заявили про фальсифікації на виборах — у Орбана готуються до боїв

18:25

Просування РФ: ворог досяг успіху у двох областях України – DeepState

Реклама
18:09

Не шумери і не єгиптяни: хто насправді першим зварив пиво

18:03

Нічого спільного з християнством: для чого б'ються яйцями на ВеликденьВідео

17:25

Провал переговорів із Тегераном: гучна погроза Трампа щодо морської блокади Ірану

17:02

Сигнал про пристріт чи хворобу: чому срібний хрестик раптово почорнів

16:44

Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

16:30

Вибори в Угорщині б’ють рекорди: що відомо про хід голосування

16:29

Розстріл полонених бійців ЗСУ на Великдень: РФ готує цинічну провокацію

16:15

Чистотіл рятує город: чому його ні в якого разі не можна знищувати

16:03

"Торонто мені не зайшло": дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції

15:59

Не захист, а вирок: чому не можна замикатися "з ключем усередині"

15:15

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Реклама
15:09

Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

14:43

Кроти назавжди втечуть з ділянки: який простий розчин слід вилети в нору

14:36

Чуже прізвище замість свого: чому українські чоловіки ставали приймаками

14:14

"Людина з вільною душею": помер зірка "Бетмена"

14:04

Чому не можна бризкати в кота водою: справжню причину знають не всіВідео

13:42

Квітнуть до самих морозів: 5 рослин для балкона, які не потребують догляду

13:29

Буданов назвав нову дату обміну полоненими і вказав на проблему - що відомо

12:54

Кому 13 квітня молитися про зміцнення віри та стійкості: яке церковне свято

12:47

Традиційні паски 300 років тому робили зовсім не так, як зараз - в чому особливістьВідео

12:33

Більшість їх навіть не чула: які унікальні українські слова репресували в СРСР

12:19

Павуки в домі: прихована загроза чи знак удачі - що кажуть експерти

12:04

"Намагаюся триматися": Аліна Шаманська повідомила про горе в родині

11:51

Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

11:07

Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

10:48

"Ми дочекалися своєї весни": подружжя Зеленських привітало українців з ВеликоднемВідео

09:54

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

09:32

"Великоднє перемирʼя" по-російськи: РФ вдарила по швидкій на Сумщині, є поранені

08:48

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

08:46

Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами": у чому США підозрює КНР

07:49

Переговори США з Іраном завершились без угоди: Венс розкрив, що стало на заваді

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

05:10

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

04:31

Як швидко почистити кондиціонер самостійно: простий спосіб, який прибере 99% пилу

03:25

Бен Аффлек зважився на божевільний подарунок для Джей Ло

02:20

З однієї сотки — тонна картоплі: розкрито хитрий спосіб посадкиВідео

01:30

Вчені NASA вразили своїм відкриттям: на Марсі виявлено гігантську "сітку павука"

11 квітня, субота
23:43

Росіяни порушили великоднє перемир'я - Генштаб розкрив деталі

22:55

Синоптики здивували прогнозом на Великдень: погода в Києві різко зміниться

22:33

Що означає слово "запопадливий" - правильну відповідь знають одиниціВідео

21:46

Весняні хитрощі для саду: три прості кроки у квітні здивують результатомВідео

