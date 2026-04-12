Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

Погода протягом тижня буде різною. Перша половина тижня буде прохолодною.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Погода в Україні протягом тижня буде теплою. Очікуються короткочасні дощі та заморозки вночі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

У першій половині тижня ще буде прохолодно, але вже ближче до вихідних почнеться поступове потепління.

"Лише у південній половині країни циклон із Чорного моря зіпсує погоду на вихідних – тут пройдуть дощі та похолодає, а дискомфорту додасть поривчастий вітер", - йдеться у повідомленні.

Погода 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, вночі на території України опадів не очікується. Вдень у більшості регіонів, окрім західних областей, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Вночі та вранці в окремих районах можливий туман. Вітер північно-східного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °С, у західних та північних областях місцями заморозки 0…–2 °С; вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, на Донбасі та на Закарпатті +14…+17 °С.

Погода 14 квітня

У вівторок, 14 квітня, під впливом виступу антициклону з півночі на більшій частині території України очікується погода без опадів. Лише вдень у центральних регіонах, а також місцями у Харківській та Луганській областях пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +2…+7 °С, у західних та північних областях місцями заморозки 0…–2 °С; вдень повітря прогріється до +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+20 °С.

Погода 15 квітня

У середу, 15 квітня, вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі. На решті території очікується суха погода без опадів. Вітер на Лівобережжі північно-західний, у решті регіонів змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західних та північних областях місцями на поверхні ґрунту заморозки 0…–2 °С; вдень +12…+17 °С, на Лівобережжі +7…+12 °С.

Погода 16 квітня

У четвер, 16 квітня, на крайньому заході України пройдуть помірні дощі, вдень можливі з грозою. На решті території без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С, у Карпатах та на Закарпатті +8…+13 °С.

Погода 17 квітня

У п'ятницю, 17 квітня, місцями у західних областях, вдень також на півночі Лівобережжя очікуються невеликі дощі. В решті регіонів України переважатиме стійка погода, без опадів. Вітер переважно східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +3…+9 °С, у денний час +13…+18 °С, у західних та північно-східних областях +8…+13 °С.

Погода 18 квітня

У суботу, 18 квітня, очікується погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині та у Криму пройде дощ. Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с, вранці та вдень у центральних, східних та південних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, у денний час +14…+20 °С, на Кримському півострові +9…+14 °С.

Погода 19 квітня

У неділю, 19 квітня, у південних областях утримається вітряна та дощова погода. У решті регіонів істотних опадів не передбачається. Вітер східний, 7 - 12 м/с, на півдні місцями збережуться пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +16…+21 °С, на крайньому півдні +9…+14 °С.

Як повідомляв Главред, на Великдень, 12 квітня, у Рівненській області очікується прохолодна та дощова погода. Уночі можливі невеликий мокрий сніг і дощ, удень — невеликий дощ.

Також у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім цього, на Великодні вихідні Житомирська область опиниться під впливом холодного фронту, який спричинить різкі коливання температури, опади та нічні заморозки. З 11 по 13 квітня погода змінюватиметься щодня

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

