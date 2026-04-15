Погода різко зміниться: який регіон України накриють дощі з грозами і коли

На Черкащині 16–17 квітня очікується різка зміна погоди та посилення опадів.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-rezko-izmenitsya-kakoy-region-ukrainy-nakroyut-dozhdi-s-grozami-i-kogda-10756949.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди Черкаси - коли Черкащину накриють дощі з грозами

Про що йдеться у матеріалі:

Температура вдень в Черкаській області підніметься до +19º

В п'ятницю, 17 квітня, можливі дощі з грозами

Погода в Черкаській області в найближчі дні буде ставити деталі теплішою. До кінця тижня очікуються дощі з грозами. Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що березень на Черкащині відзначився стабільною, теплою та переважно сухою погодою з великою кількістю сонячних днів. Натомість квітень виявився контрастним — періоди потепління швидко змінюються похолоданням, дощами та заморозками.

відео дня

За перші два тижні місяця в області вже випало від 14 до 34 мм опадів, що становить 45–82% місячної норми, а на Смілянщині цей показник досяг 93%.

/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Прогноз погоди в Черкаській області на 16 квітня

16–17 квітня погодні умови на Черкащині формуватимуться під впливом теплого сектору циклону, центр якого розташований над Білоруссю.

"16 квітня, збережеться переважно сонячна та тепла погода. Температура вночі 2-7º тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3º, вдень 14-19º тепла. Суттєвих опадів не очікуємо", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Черкаській області на 17 квітня

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, у п’ятницю, 17 квітня, очікується зміна синоптичної ситуації.

"Активний атмосферний фронт оклюзії з заходу принесе на Черкащину порцію дощів, місцями з грозами. Температура вночі 4-9º тепла, вдень 10-15º тепла. Використовуйте "вікна" погожої погоди для городніх та господарських робіт", - резюмують синоптики.

Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом тижня в Україні переважатиме переважно тепла та суха погода, однак місцями можливі періодичні дощі та нічні заморозки. На початку тижня очікується більш прохолодна погода, тоді як ближче до вихідних температура підвищиться до +16…+21°C. Опади найімовірніші в середині тижня, а на півдні у вихідні можливі короткочасні дощі, посилення вітру та нетривале похолодання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Тернопільській області протягом тижня зберігатиметься помірно тепла погода, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики зазначають, що в другій половині тижня нестійкі повітряні маси місцями спричинятимуть короткочасні дощі.

У Львівській області у четвер, 16 квітня, погодні умови формуватимуть атмосферні фронти циклону з центром над країнами Балтії. Очікується хмарна погода з періодичними проясненнями та опадами.

У Харкові та області найближчими днями переважатиме хмарна і дощова погода. Зокрема, 15 квітня прогнозують невеликий денний дощ, західний вітер 5–10 м/с і температуру повітря вдень у межах 8–13 градусів тепла.

Інші новини:

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області. Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред