Дощі з Балтики йдуть на Львівщину: синоптики оголосили високий рівень небезпеки

Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз погоди на Львівщині на 16 квітня

У четвер, 16 квітня, погоду у Львівській області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Очікується хмарна погода з проясненнями та періодичними опадами. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області прогнозують часом невеликий дощ. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, що може ускладнити рух на автошляхах. Вітер переважатиме західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4–9° тепла, а вдень повітря прогріється до 13–18° тепла.

Синоптики також оприлюднили прогноз пожежної небезпеки. Загалом по області вона очікується на середньому (3-й клас) та низькому (2-й клас) рівнях. Проте у місті Рава-Руська оголошено високу пожежну небезпеку (4-й клас). Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення масштабних пожеж в екосистемах, проте мешканців закликають бути обережними з відкритим вогнем.

Погода у Львові 16 квітня

У Львові четвер також буде хмарним із проясненнями. Синоптики прогнозують часом невеликий дощ, а вночі та вранці місто огорне слабкий туман.

Температура повітря в місті вночі становитиме 5–7° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15–17° тепла.

Як повідомляв Главред, 16 квітня на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря по області вночі становитиме +3…+8°, вдень — +12…+17°. Вітер західний, 7–12 м/с.

Також 15 квітня у Києві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура по області становитиме +1…+6°, на ґрунті можливі заморозки до -3°, вдень — +13…+18°.

Крім цього, у найближчі дні в Харкові очікується хмарна та нестійка погода з періодичними дощами. 16 квітня місцями пройде невеликий дощ, вночі можливі тумани та слабкі заморозки на ґрунті, вдень до +17°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

