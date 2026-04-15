На Житомирщині задощить та посилиться вітер: коли погода різко погіршиться

Ніч на 16 квітня мине спокійно та без опадів, але вже вдень у регіон повернеться невеликий дощ.

https://glavred.net/synoptic/na-zhitomirshchini-zadoshchit-ta-posilitsya-viter-koli-pogoda-rizko-pogirshitsya-10756961.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Житомирі та області

Ви дізнаєтесь:

відео дня

Якою буде погода у Житомирі 16 квітня

Прогноз погоди у Житомирські області на четвер

Погода на четвер, 16 квітня, принесе Житомиру та області відчутну зміну настрою неба: після яснішого та холоднішого ранку 15 квітня день стане теплішим, але й більш вологим. У нічні години синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та повну відсутність опадів, тож ніч мине спокійно й значно м’якше, ніж попередня. Нічна температура в Житомирі триматиметься в межах 5–7°, по області - 4–9°.

Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, ближче до дня погода змінить характер: очікується невеликий дощ. Попри опади, повітря прогріється до комфортних 15–17° у Житомирі та 13–18° по област. Вітер буде південно-західного напрямку і посилиться до 7–12 м/с.

Коли в Україну прийде потепління Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде теплою, але очікуються короткочасні дощі та заморозки вночі. За його словами, вже ближче до вихідних почнеться поступове потепління. "Лише у південній половині країни циклон із Чорного моря зіпсує погоду на вихідних – тут пройдуть дощі та похолодає, а дискомфорту додасть поривчастий вітер", - зауважив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 квітня погоду у Львівській області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Очікується хмарна погода з проясненнями та періодичними опадами.

Також відомо, що у найближчі дні в Харкові буде хмарна та дощова погода. Вранці небо буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.

Водночас для Рівненщини синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень можливий невеликий дощ.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред