Регіони заливатиме дощами: якою буде погода найближчим часом

У двох областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на30 березня / unsplash.com

Погода в Україні 30 березня буде теплою, але місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області. Там очікується значна сніголавинна небезпека.

Погода 30 березня

В Україні 30 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ у західних та північних областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, у західних областях 6-11°; на півдні та сході країни вночі 6-11°, вдень 14-19°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +19

За даними meteoprog, 30 березня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря опуститься до +6...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: meteoprog

Погода 30 березня в Києві

У Києві 30 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вихідні очікується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься комфортною, а вже в неділю синоптики прогнозують відчутніше потепління.

Крім того, у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання.

Також на вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

