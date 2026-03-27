Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

Теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Балканами впливатиме на погоду у Львівській області.

У суботу, 28 березня, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Балканами. Вихідні розпочнуться з помірно теплої, але хмарної погоди. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі істотних опадів не очікується, але вдень можливий невеликий дощ. Також у нічні та ранкові години можливий слабкий туман.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1 до 6° тепла. Вдень повітря прогріється до приємних 13-18° тепла.

Вітер переважатиме північно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода у Львові 28 березня

У Львові субота також розпочнеться з хмарності та ранкового туману. У денні години в обласному центрі пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 4-6° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних 14-16° тепла.

Як повідомляв Главред, 27 березня на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями, істотних опадів не передбачають. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Також у Харкові та області 27 березня очікується хмарна погода з дощем. Температура вночі 5-10 °C, вдень 8-13 °C, вітер північно-східний 7-12 м/с.

Крім цього, у квітні 2026 року в Одесі очікується типова весняна погода з перепадами температур, періодичними дощами та чергуванням тепла й похолодань. На початку місяця температура буде трохи вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

