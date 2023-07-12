"Будуть потужні виклики": неочікуваний прогноз погоди від кліматолога на десятиліття

Температура повітря на Землі до кінця 21 століття може зрости на 2-2,5 градуси.

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Погода в Україні зміниться, а температура повітря на Землі стане вищою / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Погода в Україні протягом наступних десятиліть зміниться. Все через ставлення до навколишнього середовища. Про це заявив кліматолог Світлана Бойченко, повідомляє 24 канал.

Вона зазначила, що наступні кілька десятиліть на Україну чекають холодні зими та весни, а також дощові літа. До кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуси.

"Людство стикається з масштабними і потужними викликами від природи (зміна клімату, землетруси, стихійні явища тощо), а тому слід задуматися і припинити хижацьке ставлення до навколишнього середовища", - сказала Бойченко.

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Кліматолог переконана, що мінімізувати зміни можна за умови зменшення антропогенних викидів парникових газів в атмосферу та бережно ставитись до довкілля.

Раніше повідомлялося, що в Україну несуться потужні зливи. Затоплювати буде відразу два регіони. Температура повітря в Україні також буде низькою, як для середини літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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