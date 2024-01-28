Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

Погода в Україні 29 січня буде місцями сніжною. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади та хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
Погода 29 січня
В Україні 29 січня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні синоптики прогнозують сніг у південно-східних областях та в Карпатах. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. Вітер в цей день буде північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях швидкість вітру буде 3-8 м/с.
"Температура вночі 2-7° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -10
За даними meteoprog, 29 січня буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+5 градусів.
Погода 29 січня у Києві
У Києві 29 січня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
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