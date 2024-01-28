Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

В Україні 29 січня можуть зійти великі снігові лавини. У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: pexels

Погода в Україні 29 січня буде місцями сніжною. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади та хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: ventusky

Погода 29 січня

В Україні 29 січня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні синоптики прогнозують сніг у південно-східних областях та в Карпатах. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. Вітер в цей день буде північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях швидкість вітру буде 3-8 м/с.

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"Температура вночі 2-7° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 29 січня буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: meteoprog

Погода 29 січня у Києві

У Києві 29 січня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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