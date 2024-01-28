УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

Ангеліна Підвисоцька
28 січня 2024, 19:44
В Україні 29 січня можуть зійти великі снігові лавини. У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: pexels

Погода в Україні 29 січня буде місцями сніжною. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади та хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

погода 29 января
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: ventusky

Погода 29 січня

В Україні 29 січня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні синоптики прогнозують сніг у південно-східних областях та в Карпатах. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. Вітер в цей день буде північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях швидкість вітру буде 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 2-7° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 29 січня буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+5 градусів.

погода 29 января
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: meteoprog

Погода 29 січня у Києві

У Києві 29 січня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця, також очікується туман. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 29 января
Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

20:24 Світ
Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

19:44 Синоптик
Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

18:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:40

Любовний гороскоп на тиждень з 29 січня до 4 лютого: кому зі знаків пощастить у коханні

20:24

Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

20:15

Класичний фашист Путін тепер буде боротись сам із собоюПогляд

20:04

"Починається період тріумфу": названо найважливіший і переможний рік для України - прогнозВідео

19:53

Місячний календар на 29 січня: чому цього дня не можна з'ясовувати стосунки

У 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – ЯременкоУ 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – Яременко
19:44

Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

19:41

Відомий танцюрист і фанат російської культури виступає на сцені Нацопери України

18:59

Любителі мандарин будуть у захваті: Клопотенко показав незвичайний рецепт Тирамісу

18:50

Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

Реклама
18:28

Віталій Портников. Нова американська стратегія для УкраїниВідеоблоги

18:00

Без ножа та овочечистки: як легко очистити моркву

17:56

До Криму звозять окупантів: партизани показали, що відбувається в Джанкої

17:49

Чи готовий Євросоюз до війни з Росією?Погляд

17:46

У мережі спалахнув скандал довкола "ХЗВ" з участю Верещук: зірки сміються

17:46

Знищував ворога в оточенні 46 днів: військовий сам ампутував палець, щоб вижити

17:32

"Війна забрала у мене сім'ю": зірка "Кріпосної" звільнився з ЗСУ

17:32

Армія України підходить до оборонних рубежів окупантів: у ЗСУ розкрили план РФ

16:51

Армія РФ атакує 50 разів за добу: військові розкрили ситуацію на фронті для CNN

16:36

Кращі, ніж у пекарні: цей рецепт сінабонів від Ектора зведе гостей з розуму

16:28

"Не готові платити за всіх": у Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні

Реклама
16:14

Увірвуться серйозні проблеми: що в жодному разі не можна робити 29 січня

16:08

Результат приємно вразить: навіщо потрібний колаген людиніВідео

15:51

Росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх на цьому напрямку - DeepState

15:38

Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками

15:35

"Кожен день буде важчим за попередній": військовий дав прогноз на 2024 рік

15:13

Маловідомий трюк покаже, якщо хтось таємно заходить у ваш акаунт на Facebook

14:30

Кума Костянтина Меладзе вперше висловилася про нього під час війни

14:22

"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

14:20

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:18

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:09

Будуть білішими за білий: 2 перевірені способи відіпрати шнурки

14:04

Гороскоп Таро з 29 січня до 4 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

13:21

У Росії масово горять військкомати: у Британській розвідці пояснили, що відбувається

12:56

Церковне свято 29 січня: йти в гості сьогодні - не найкраща ідея

12:53

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

12:33

"Ми всі робимо помилки": Потап публічно вибачився перед Настею Каменських

11:31

Китайський гороскоп на 29 січня: Коза - чекайте конфлікт, Кабан - говоріть правду

11:31

Окупанти змінили техніку під Бахмутом: промерзання ґрунту йде на користь ворогу

11:27

"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалуВідео

11:24

За місяць - 100 одиниць: скільки ракет РФ приготувала для обстрілів - Ігнат

Реклама
11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року

10:39

В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

10:33

Цей рецепт старовинних українських налисників з яблуками та маком здивує всю сім'ю

10:17

Гороскоп на тиждень з 29 по 4 лютого: Раки - побалуйте себе, Діви - приділіть час рідним

10:15

"Україна могла б перемогти у війні швидше": у ВМС назвали головну умову

09:16

Гороскоп на завтра 29 січня 2024: Дівам - проблеми зі шкірою, Водоліям повернуть борги

09:11

ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря: деталі

08:31

РФ запустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів: збити вдалося не все, є влучання

07:40

Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння – ЗМІ

06:55

Лише одиниці знайдуть краба серед троянд за 8 секунд: складна оптична ілюзія

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти