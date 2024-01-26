В Україну йде весняне потепління: синоптик назвала дату приходу тепла

В Україні припиняться опади та розпочнеться прояснення. Температура повітря підвищиться до +12 градусів.

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В Україну йде весняне потепління / фото: pexels

Погода в Україні різко змінюється - насувається весняне потепління. Вже скоро припиняться опади та буде сонячне прояснення. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що вже з понеділка, 29 січня, погода почне змінюватись та стане теплішою. Вже 31 січня буде відчуватися різке потепління.

"Перспектива синоптична в Україні цікава і хороша ... З 29-го січня очікується припинення опадів та сонячні прояснення. А з 31 січня - 1 лютого прискаче в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8+12 градусів", - написала Діденко.

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Водночас вона зазначила, що ховати теплі речі ще дуже рано, бо зима триває. Наталка Діденко каже, що в Україну ще буде приходити похолодання.

В Україну йде весняне потепління / фото: meteoprog

Погода на вихідні в Україні

В Україні 27-28 січня буде похмура погода. У ці дні очікуються невеликі опади. Значний мокрий сніг з дощем буде лише у західних областях.

"Температура повітря млява, толерантна до екстрем, але дуже благодатна для синоптиків - пиши собі "близько нуля" і вночі, і вдень. І не сильно помилишся. Так воно й буде в суботу-неділю, хіба вночі десь трохи придавить до -3-6 градусів", - написала синоптик.

У Києві на вихідних температура повітря буде близько 0 градусів. У ці дні очікується хмарна погода, буде вогко і без серйозних опадів.

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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