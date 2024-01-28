Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

Українців очікує погіршення погоди з випаданням снігу та посиленням вітру.

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Погода в Україні – вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 29 січня по 4 лютого, буде спокійною з переходом до сильних опадів та посилення вітру. Спокійна погода зберігатиметься до вихідних, але потім почнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ.

У деяких регіонах ближче до вихідних будуть сильні морози, а в деяких – потепліє. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 29 січня

У частині областей України в понеділок, 29 січня, будуть опади. Невеликий, подекуди мокрий сніг очікується у західних, місцями центральних і південних областях. Подекуди будуть тумани, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті країни північної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 градусів, у західних та північних областях при проясненнях місцями -8…-13; вдень -2...+3 градуси.

Погода в Україні 29 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 січня

У вівторок, 30 січня, під впливом антициклону в Україні опадів не передбачається, лише вночі та вранці у Криму місцями пройде невеликий сніг, також буде мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, місцями у західних та північних регіонах при проясненнях -7...-12; вдень -2...+3 градуси.

Погода в Україні 30 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 січня

У середу, 31 січня, в Україні утримається погода переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, у Карпатах та на крайній півночі місцями -7...-12; вдень повітря прогріється до +1…+6 градусів.

Погода в Україні 31 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 лютого

У четвер, 1 лютого, у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, можлива ожеледь. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градус, вдень 0…+5, у південній частині та на крайньому заході місцями +6…+8 градусів.

Погода в Україні 1 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 лютого

У п'ятницю, 2 лютого, в більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень 0...+5.

Погода в Україні 2 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 лютого

У суботу, 3 лютого, у нашій державі очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5.

Погода в Україні 4 лютого

У неділю, 4 лютого, утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 градуси, вдень +2...+7, на Одещині до +11 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що негода накриє всю країну – синоптики оголосили 3 рівень небезпечності у кількох областях. В Україні можуть бути сильні пориви зі швидкістю до 20 м/с.

Також раніше синоптики розповіли про погоду на вихідні. На вихідних в Україні синоптики прогнозують снігопади, місцями литимуть дощі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко повідомляла, що в Україну йде весняне потепління – вона назвала дату приходу тепла. В Україні припиняться опади та розпочнеться прояснення. Температура повітря підвищиться до +12 градусів.

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