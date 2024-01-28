Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

Україну накрила дуже затяжна магнітна буря. Вона вируватиме цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 20 січня. Цього та наступного дня її потужність була на рівні 4-х балів. 22 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - майже 6 балів.
24-28 січня включно сила магнітної бурі була на рівні 4-х балів. Очікується, що 29 січня потужність шторму опуститься до 3-х балів, але вже 30 січня знову зросте до майже 5-ти балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 3 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 29 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 21 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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