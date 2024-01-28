Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

Максимальна потужність цієї магнітної бурі зросла майже до 7-бального рівня.

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Україну накрила дуже затяжна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже затяжна магнітна буря. Вона вируватиме цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 20 січня. Цього та наступного дня її потужність була на рівні 4-х балів. 22 січня сила геомагнітного шторму різко злетіла до майже 7-ми балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - майже 6 балів.

24-28 січня включно сила магнітної бурі була на рівні 4-х балів. Очікується, що 29 січня потужність шторму опуститься до 3-х балів, але вже 30 січня знову зросте до майже 5-ти балів.

відео дня

Україну накрила дуже затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 3 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 29 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 21 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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