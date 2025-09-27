Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря вдень опуститься до +12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 вересня

Де температура повітря опуститься до +2 градусів

У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 28 вересня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 28 вересня будуть дощі у північних областях. У понеділок опадів стане більше. У зоні, де литимуть дощі, буде найхолодніше - 9-12 градусів тепла. В інших областях температура повітря підвищиться до 12-18 градусів тепла. До українців у жовтні прийде потепління із сонячною погодою та високими градусами.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: ventusky

Погода 28 вересня

В Україні 28 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на півночі. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 28 вересня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода 28 вересня у Києві

У Києві 28 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

