Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2025, 19:38оновлено 27 вересня, 20:22
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря вдень опуститься до +12 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 28 вересня
  • Де температура повітря опуститься до +2 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 28 вересня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 28 вересня будуть дощі у північних областях. У понеділок опадів стане більше. У зоні, де литимуть дощі, буде найхолодніше - 9-12 градусів тепла. В інших областях температура повітря підвищиться до 12-18 градусів тепла. До українців у жовтні прийде потепління із сонячною погодою та високими градусами.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: ventusky

Погода 28 вересня

В Україні 28 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на півночі. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 28 вересня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Погода 28 вересня у Києві

У Києві 28 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
21:17Україна
21:14Україна
