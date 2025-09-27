Литимуть сильні дощі та влупить +2: названо регіони, які накриє похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 28 вересня
- Де температура повітря опуститься до +2 градусів
- У яких областях будуть лити дощі
Погода в Україні 28 вересня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 28 вересня будуть дощі у північних областях. У понеділок опадів стане більше. У зоні, де литимуть дощі, буде найхолодніше - 9-12 градусів тепла. В інших областях температура повітря підвищиться до 12-18 градусів тепла. До українців у жовтні прийде потепління із сонячною погодою та високими градусами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 28 вересня
В Україні 28 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на півночі. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 28 вересня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+12 градусів.
Погода 28 вересня у Києві
У Києві 28 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.
Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.
Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
