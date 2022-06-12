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Налетить сильний шторм і випаде град: синоптики попередили про похолодання в Україні

12 червня 2022, 17:54

З середини тижня атмосферний тиск поступово підвищиться і прийде похолодання.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчий тиждень буде нестійкою. Як повідомляють синоптики, очікується коливання температури повітря та опади різної інтенсивності.

"У першій половині тижня погодні умови в більшості регіонів країни будуть визначатися впливом ліній нестійкості. Переважає спекотна і волога повітряна маса турецького походження", - повідомляє синоптик Ігор Кибальчич.

З середини тижня атмосферний тиск поступово підвищиться, а повітряна маса зміниться більш прохолодною і сухою. Тому орієнтовно з 16 по 19 червня опадів буде випадати набагато менше, а температурний фон знизиться на 3 – 5 °C.

Погода з 13 по 19 червня

У понеділок, 13 червня, дощі з грозами пройдуть у східних, центральних, запорізьких областях, а також на крайньому заході країни. На Лівобережжі України, вдень місцями можливі сильні зливи з градом і шквалами до 17 – 22 м/с. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °С, вдень повітря прогріється до +25...+30 °С, у південних областях та Приазов'ї до +33 °С.

У вівторок, 14 червня, нестійка погода з грозовими дощами збережеться у східних місцях центральних областях, а також у Приазов'ї та Сумській області. В інших регіонах країни переважно без опадів. Вітер переважатиме північно-західний, на сході України південно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря вночі +16...+21, вдень + 23...+28, у південних та східних областях до +32°. У західних областях вночі +9...+14, вдень + 18...+ 23.

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У середу, 15 червня, дощі пройдуть на сході країни і в Приазов'ї. На решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м / сек. Температура вночі коливатиметься в межах +8...+13 °C, у південних та східних областях +14...+19 °C; вдень становитиме +22...+27 °C.

У четвер, 16 червня, під впливом малорухливого антициклону опадів не передбачається, тільки в північних областях вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні зливи з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.мінімальна температура вночі очікується +10...+ 15, максимальна вдень + 24...+ 29.

У п'ятницю, 17 червня, вночі без опадів, вдень у західних та місцями північних областях пройдуть дощі, місцями інтенсивні. На решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі повітря охолоне до +13...+18, вдень прогріється до + 25...+30, у західних областях + 22...+ 27.

На вихідних, 18-19 червня, очікується погода переважно без опадів, лише в суботу в центральних і північних областях можливі дощі в супроводі гроз. Вітер північно-східного напрямку з переходом на південно-східний, 5-10 м/сек. Температура вночі складе +14...+19, вдень +25...+30.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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