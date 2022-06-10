Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміни

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Спека, яка останнім часом панує в Україні, ще триматиметься і цими вихідними, 11-12 червня, а з наступного тижня вона дещо ослабне.

Як розповіла в Facebook відомий синоптик Наталка Діденко, більш свіжа погода протримається недовго, далі знову повернуться +30°.

"В цілому в Україні спека ослабне з вівторка, 14 червня", — написала вона.

Прогноз від Укргідрометцентру

У свою чергу в Українському гідрометцентрі уточнили, що в Україні в найближчі дві доби очікується в основному суха тепла погода, місцями можливі короткочасні дощі та грози.

У суботу, 11 червня, в західних, а вдень і в Одеській і Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 29-34°, у західних областях 23-28°. У Києві без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

У неділю, 12 червня, в Карпатах, а вдень також у північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°. На решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°. У Києві вночі без опадів, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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