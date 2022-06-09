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Накриє максимальна спека: українців попередили про літню аномалію і назвали терміни

9 червня 2022, 15:20

На погоду влітку впливатимуть процеси в екваторіальних широтах Тихого океану. Вони можуть стати причиною більш жаркого і сухого повітря.

спека, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

В Україні влітку очікується суттєве підвищення температури повітря. Така тенденція спостерігається вже кілька років.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, особливості сезонних прогнозів також залежать і від особливостей того чи іншого регіону, тенденцій зміни клімату і глобальних факторів.

"При цьому процеси відбуваються в океані є визначальними", - уточнили українські синоптики.

Прогноз погоди на літо

Протягом останніх десятиліть в Україні відзначається тенденції:

  • підвищення максимальної температури повітря влітку;
  • зростання дефіциту опадів;
  • збільшення тривалості бездощового періоду;
  • зростання інтенсивності конвективних явищ погоди, таких як, наприклад, гроз, злив, граду і шквалу.

При цьому на погоду влітку впливатимуть і процеси в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньо. Вони можуть стати причиною більш жаркого і сухого повітря.

Прогноз NOAA

У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США попередили:

  • найбільш аномальна температура очікується в західних областях України;
  • у західних і східних регіонах можливий і дефіцит опадів, який посилить посуху і посилить пожежну небезпеку;
  • Червень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж середні температури того ж місяця за останні 30 років;
  • у липні аномально високі температури збережуться на заході України, а вже в серпні вони ймовірно будуть відповідати кліматичній нормі.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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