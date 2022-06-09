Накриє максимальна спека: українців попередили про літню аномалію і назвали терміни

На погоду влітку впливатимуть процеси в екваторіальних широтах Тихого океану. Вони можуть стати причиною більш жаркого і сухого повітря.
В Україні влітку очікується суттєве підвищення температури повітря. Така тенденція спостерігається вже кілька років.
Як розповіли в Українському гідрометцентрі, особливості сезонних прогнозів також залежать і від особливостей того чи іншого регіону, тенденцій зміни клімату і глобальних факторів.
"При цьому процеси відбуваються в океані є визначальними", - уточнили українські синоптики.
Прогноз погоди на літо
Протягом останніх десятиліть в Україні відзначається тенденції:
- підвищення максимальної температури повітря влітку;
- зростання дефіциту опадів;
- збільшення тривалості бездощового періоду;
- зростання інтенсивності конвективних явищ погоди, таких як, наприклад, гроз, злив, граду і шквалу.
При цьому на погоду влітку впливатимуть і процеси в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньо. Вони можуть стати причиною більш жаркого і сухого повітря.
Прогноз NOAA
У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США попередили:
- найбільш аномальна температура очікується в західних областях України;
- у західних і східних регіонах можливий і дефіцит опадів, який посилить посуху і посилить пожежну небезпеку;
- Червень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж середні температури того ж місяця за останні 30 років;
- у липні аномально високі температури збережуться на заході України, а вже в серпні вони ймовірно будуть відповідати кліматичній нормі.
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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.
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