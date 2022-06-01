У червні вріже +32°: українцям назвали дати та попередили про аномалію

В Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом у червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека, пише Телеграф.

Синоптик уточнила, що на початку першого місяця літа температура сягатиме від 20 до 28 градусів тепла.

За її прогнозом на півдні та сході спекотніша погода: там стовпчики термометрів підніматимуться в межах 27-32 градусів тепла.

1-3 червня в Україні буде переважно суха погода. Але незабаром, вже 4-6 червня, синоптик попереджає про нестійку погоду з грозовими дощами.

В цілому, за даними європейських і світових центрів погоди, червень 2022 року в Україні буде теплим. Середня місячна температура буде на 1-2 градуси вище норми, додала Голеня.

читайте такожУкраїнцям назвали найспекотніший день: накриє пекло, заллє потужними зливами

Нагадавши, погода в Україні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.