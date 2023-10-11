Триватиме щонайменше 4 дні: Україну накрила сильна магнітна буря

Очікується, що потужність цього геомагнітного шторму буде триматися на рівні майже 5 балів.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 5 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну сьогодні, 11 жовтня. Її потужність тримається на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що ця буря триватиме мінімум 4 дні. Весь цей час буря буде на одному і тому ж рівні.

Очікується, що буря після цього піде на спад 15 жовтня. Її потужність опуститься до 3 балів, після чого знизиться до мінімуму.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 11 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 48 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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