В Україні випав перший сніг: куди увірвалась справжня зима

Перший сніг випав у Карпатах. Там температура повітря становить 1 градус тепла.

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В Україні випав перший сніг / Колаж: Главред, фото: facebook/Lesia Cherniatovich

Погода в Україні погіршилась і регіони накрила холоднеча. В Україні випав перший сніг. Фото та відео вже ширяться в Мережі.

Як повідомила мандрівниця Lesia Cherniatovich, сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Саме на цій горі раніше розташовувалась обсерваторія "Білий слон".

За словами мандрівниці, спершу там йшов дощ. Вже о 13:30 гору почало засипати першим снігом.

відео дня

В Україні випав перший сніг / фото: facebook/Lesia Cherniatovich

В Україні випав перший сніг / фото: facebook/Lesia Cherniatovich

На сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомляли, що зранку на горі Піп Іван Чорногірський був туман та дощ. Тоді температура повітря була 1 градус тепла. Вітер був не дуже сильний - 8 м/с.

Дивіться відео з першим снігом в Україні:

В Україні випав перший сніг / фото: скриншот

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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