Вдарять морози: в Україні температура повітря опуститься нижче 0

Синоптики оголосили в Україні ІІ рівень небезпечності, а в Києві - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 11 октября / фото: pixabay

Погода в Україні 11 жовтня буде дуже холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні в цей день будуть сильні морози. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності, а в Києві - І рівень небезпечності.

Погода 11 жовтня

В Україні 11 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Вночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла); вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, в Карпатах 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 11 жовтня буде прохолодно, у деяких областях температура повітря опуститься нижче нуля.

Найхолодніше буде на території Сумської та Полтавської областей. Там температура повітря опуститься до -1...+11 градусів.

Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 6-16 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 октября / фото: meteoprog

Погода 11 жовтня у Києві

У Києві 11 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі сильні заморозки 0-5°; температура вдень 9-14° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 октября / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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