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Будуть заморозки, а місцями потепління: де температура повітря підвищиться до +22

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2023, 19:39 оновлено 11 жовтня, 19:57
У цей день синоптики прогнозують пориви вітру, швидкість яких досягатиме 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 12 жовтня стане теплішою. Однак в деяких областях синоптики прогнозують заморозки та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні сильні морози будуть у східних областях, а також Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Погода 12 жовтня

В Україні 12 жовтня буде мінлива хмарність. Лише у північних та північно-західних областях синоптики прогнозують невеликий дощ. В Україні будуть пориви вітру зі швидкістю до 20 м/с.

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"У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, у східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°, на Прикарпатті до 24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +22

За даними meteoprog, 12 жовтня буде потепління, у деяких областях температура повітря перевищить 22 градуса тепла.

Найтепліше буде в Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-22 градусів тепла.

Найхолодніше буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до 2...+14 градусів тепла.

погода 12 октября
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода 12 жовтня у Києві

У Києві 12 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 12 октября
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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