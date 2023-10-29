Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.

https://glavred.net/synoptic/anomalnaya-temperatura-budet-bit-rekordy-ukraincam-nazvali-daty-potepleniya-10512205.html Посилання скопійоване

Погода в Україні битиме рекорди температури повітря, але після цього налетять дощі/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада буде з новими "сюрпризами" – спершу два дні триматимуться аномально теплі температури повітря, але одразу після цього у більшості областей держави литимуть дощі.

У понеділок та вівторок, 30 і 31 жовтня, температура повітря у деяких регіонах підніматиметься до аномальних як для цього місяця 23-25 градусів. Але вже з середи, 1 листопада, у багатьох областях почнеться дощова погода. Такий прогноз погоди на тиждень повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Він зазначив, що упродовж тижня очікується тепла погода, часом з дощами і туманами. Наприкінці жовтня і в перші дні листопада очікується аномально тепла погода, яка буде зумовлена надходженням повітряних мас із більш південних широт. При цьому у центральних і південних областях нашої держави можливі нові рекорди максимальної температури повітря.

"Час від часу очікується проходження атмосферних фронтів та баричних улоговин, тому спостерігатимуться дощі різної інтенсивності, місцями з грозами", – розповів синоптик.

Погода в Україні 30 жовтня

У понеділок, 30 жовтня, на погоду впливатиме антициклон, який буде йти з Кавказу. Опадів у цей день у нашій державі не передбачається.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, у північних та Харківській областях +2…+7; вдень +14…+19 градусів, у південній половині та на Прикарпатті +20…+23.

Погода в Україні 30 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 жовтня

В останній день місяця, 31 жовтня, у більшості областей триматиметься тепла і суха погода. Тільки ввечері на Закарпатті пройдуть невеликі дощі

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20, у південних, центральних областях та у Криму +20…+25 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 листопада

Початок нового місяця також зустріне нас дощами. У середу, 1 листопада, балтійський циклон "прижене" до нас сильні опади. Вночі дощі будуть йти у західних областях, а вдень – на більшій частині території держави, окрім сходу. При цьому в денні години у південних і центральних областях місцями дощі будуть з грозами.

Вітер південний, на правобережжі західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, на сході +4…+9; вдень +13...+18 градусів, у центральних та південних областях +18...+23.

Погода в Україні 1 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 листопада

У четвер, 2 листопада, дощі будуть йти у східній частині нашої країни, а вдень – на півдні Одеської області. Місцями будуть грози. На решті території України без істотних опадів. Подекуди тумани.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів, на півдні до +18.

Погода в Україні 2 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 листопада

У п'ятницю, 3 листопада, у південних, центральних і східних областях будуть лити дощі, місцями з грозами. На решті території країни без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +11…+16, у центральних та східних областях +8…+13 градусів.

Погода в Україні 3 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 листопада

Вихідні також будуть з опадами для частини території України. У суботу, 4 листопада, дощі будуть лити вночі у східній частині країни. А на решті території держави опадів не передбачається через антициклон з півночі.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, у північних областях 0…+5; вдень +10…+15 градусів, на північному сході +7…+12.

Погода в Україні 5 листопада

У неділю, 5 листопада, короткочасні дощі пройдуть у західних областях, в усіх інших регіонах без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +9…+14.

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.