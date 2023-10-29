Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

Погода в Україні на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада буде з новими "сюрпризами" – спершу два дні триматимуться аномально теплі температури повітря, але одразу після цього у більшості областей держави литимуть дощі.
У понеділок та вівторок, 30 і 31 жовтня, температура повітря у деяких регіонах підніматиметься до аномальних як для цього місяця 23-25 градусів. Але вже з середи, 1 листопада, у багатьох областях почнеться дощова погода. Такий прогноз погоди на тиждень повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він зазначив, що упродовж тижня очікується тепла погода, часом з дощами і туманами. Наприкінці жовтня і в перші дні листопада очікується аномально тепла погода, яка буде зумовлена надходженням повітряних мас із більш південних широт. При цьому у центральних і південних областях нашої держави можливі нові рекорди максимальної температури повітря.
"Час від часу очікується проходження атмосферних фронтів та баричних улоговин, тому спостерігатимуться дощі різної інтенсивності, місцями з грозами", – розповів синоптик.
Погода в Україні 30 жовтня
У понеділок, 30 жовтня, на погоду впливатиме антициклон, який буде йти з Кавказу. Опадів у цей день у нашій державі не передбачається.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, у північних та Харківській областях +2…+7; вдень +14…+19 градусів, у південній половині та на Прикарпатті +20…+23.
Погода в Україні 31 жовтня
В останній день місяця, 31 жовтня, у більшості областей триматиметься тепла і суха погода. Тільки ввечері на Закарпатті пройдуть невеликі дощі
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20, у південних, центральних областях та у Криму +20…+25 градусів.
Погода в Україні 1 листопада
Початок нового місяця також зустріне нас дощами. У середу, 1 листопада, балтійський циклон "прижене" до нас сильні опади. Вночі дощі будуть йти у західних областях, а вдень – на більшій частині території держави, окрім сходу. При цьому в денні години у південних і центральних областях місцями дощі будуть з грозами.
Вітер південний, на правобережжі західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, на сході +4…+9; вдень +13...+18 градусів, у центральних та південних областях +18...+23.
Погода в Україні 2 листопада
У четвер, 2 листопада, дощі будуть йти у східній частині нашої країни, а вдень – на півдні Одеської області. Місцями будуть грози. На решті території України без істотних опадів. Подекуди тумани.
Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів, на півдні до +18.
Погода в Україні 3 листопада
У п'ятницю, 3 листопада, у південних, центральних і східних областях будуть лити дощі, місцями з грозами. На решті території країни без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +11…+16, у центральних та східних областях +8…+13 градусів.
Погода в Україні 4 листопада
Вихідні також будуть з опадами для частини території України. У суботу, 4 листопада, дощі будуть лити вночі у східній частині країни. А на решті території держави опадів не передбачається через антициклон з півночі.
Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, у північних областях 0…+5; вдень +10…+15 градусів, на північному сході +7…+12.
Погода в Україні 5 листопада
У неділю, 5 листопада, короткочасні дощі пройдуть у західних областях, в усіх інших регіонах без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +9…+14.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
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