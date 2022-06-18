Африканська спека по 33 градуси: Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"

Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"/ ua.depositphotos.com і УНІАН

Дощі, свіжа атмосфера і помірне тепло, які спостерігалися в країні більшу частину нинішнього тижня закінчаться ‒ погода в Україні в наступні кілька днів буде визначатися новим антициклоном, який принесе до себе дику спеку. Таке прогноз опублікувала на своєму каналі в месенджері Telegram популярний український синоптик Наталка Діденко.

Вже 19 червня, згідно з її інформацією, повітря в більшості регіонів України прогріється до +26...+30 градусів за шкалою Цельсія. А 20 Червня стовпчики термометрів підскочать до +28...+33 градусів за шкалою Цельсія — практично африканська температура.

Опадів же в неділю в Україні Діденко не очікує.

"Погода в Києві 19 червня повинна бути також сухою, ясною, з невеликими білими хмарками і помірною спекою ‒ до +29 градусів за шкалою Цельсія. Ідіть завтра, по можливості, гуляти, зустрічатися, згадайте, може, когось або щось давно не бачили, відвідайте", - рекомендувала синоптик.

Але, каже Діденко, вже 21 червня погода в Україні знову стане трохи більш прохолодною — завдяки дощам температура впаде до +25 градусів за шкалою Цельсія.

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Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на липень. За їх словами, погода в Україні в липні буде вельми і вельми мінливою. Очікуються і спека, і холод - днів з дощами в країні має бути багато.

До того глава проєкту "Екологічна нація" Богдан Красавцев в деталях розповів про те, що погода в Україні до кінця літа нинішнього року буде з неймовірними сюрпризами. Красенів очікує, що вже, за традицією, найспекотнішим місяцем повинен стати серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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