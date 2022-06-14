УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україну увірветься антициклон David: синоптики розповіли, коли прийде спека

14 червня 2022, 21:22

У східній та південно-східній частині грози, вдень 15 червня в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями зміниться. Як повідомляють синоптики, вже 15 червня після того, як відступить атмосферний фронт, прийде західноєвропейський антициклон.

За даними синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт проходить сьогодні Україну. Залишиться він 15 червня з періодичними грозовими дощами - тільки в східних областях України, в Криму і на Запоріжжі.

"Ще місцями відбуваються в середу незначні локальні дощі в західних областях, торкнуться опади Житомирщини та Вінницької області", - попередила синоптик.

"У східній і південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомляють синоптики.

На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи зумовить суху сонячну погоду.

Протягом дня передбачається +22 +26 градусів, у західних областях +18 +24 градуси. Вище температура в південній частині України, +26 +29 градусів, на Запоріжжі трохи нижче.

У Києві 15 червня передбачається cонячна малохмарна тепла погода. Температура повітря протягом дня + 24 градуси.

false

Коли повернеться спека

17 червня на заході України вірогідні сильні опади і грози, а температура почне підніматися вгору.

У неділю 19 червня градуси по всій країні поповзуть вгору - до +30.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

читайте такожПрикмети на 15 Червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:22

"Наші руки закривавлені": Щварценеггер обрушився на Європу за співпрацю з Росією

21:31

В РНБО спростували головні фейки про виїзд військовозобов'язаних чоловіків з УкраїниВідео

21:22

Ілона Гвоздьова проти ЛГБТ: згадала скандал з Меловіном і вибачилася перед психічно хворими

21:22

В Україну увірветься антициклон David: синоптики розповіли, коли прийде спекаВідео

21:05

Ніяких важливих справ більше: в Україні ліквідували російського прокурора-полковника

Реклама
20:38

Путін зібрався захопити всю Україну, проте план приречений на провал – Міноборони СШАВідео

20:30

У Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні на "Раммштайні-3" - CNNВідео

20:24

Росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька і зазнають втрат - ГенштабВідео

20:23

Війна в Україні може затягнутися до 10 років - CNBC

20:10

Прикмети на 16 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Безплідні мрії: у Росії показали карту бажаного окупантами розділу УкраїниВідео

19:31

Перелом у війні з Росією: чому друга половина червня буде знаковоюПогляд

19:30

Поразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад ПутінаВідео

19:25

Зеленський розповів про мир з Росією після ПутінаВідео

19:23

Неймовірне везіння і зміни на краще: 3 знаки стануть справжніми щасливчиками влітку 2022Відео

19:18

У Кабміні, пояснили чи пройде в 2022 році пенсійна реформа і чи піднімуть соцвиплати

18:57

Брітні Спірс довелося укласти шлюбний контракт з молодим чоловіком - озвучені незвичайні умови

18:47

Мовляв, новини з України дуже токсичні: Єфросиніна розповіла, як європейці втомилися від нашої війниВідео

18:35

У Міноборони розповіли, чи будуть закликати жінок на фронтВідео

18:34

Завершення війни і звільнення територій: Зеленський поставив Кремлю умову щодо зустрічі з ПутінимВідео

Реклама
18:23

Олег Жданов. Чого чекати на фронті найближчим часомВідеоблоги

18:05

Військовий експерт розповів, яка кількість РСЗВ допоможе ЗСУ в боях з росіянамиВідео

17:47

Гаубиці Panzerhaubitze 2000 будуть доставлені в Україну вже найближчим часом - Міноборони ФРНВідео

17:43

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:30

Магнітні бурі в червні 2022 року: які геомагнітні сюрпризи на нас чекають цього тижняВідео

17:27

Хто купається в озері для пиття, тому повістка: у Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками

17:24

Який пряник готують для України за відмову від членства в НАТОПогляд

17:11

У Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та УкраїниВідео

16:56

Авіація РФ побоюється удару від ЗСУ: ворог вже не літає на підконтрольні Києву райониВідео

16:54

У Мережі повідомили про вибух в авто херсонського зрадника Сальдо: він спростував інцидентВідео

16:44

Найсмачніша молода картопля з хрусткою скоринкою: чудовий рецептВідео

16:43

Мамина копія: у мережі з'явилося рідкісне відео старшої дочки Бейонсе і Jay ZВідео

16:29

Підтримка і опора: 3 найнадійніших знака зодіакуВідео

16:27

Шоумен Бєдняков потряс українців важкою розповіддю про смерть матері в МаріуполіВідео

16:20

У Мінагрополітики пояснили, як блокада портів вдарила по курсу долара

16:12

Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

16:01

Окупанти намагалися здати на металобрухт запчастини до комплексу ППО, щоб не їхати на передовуВідео

15:39

"Ненавиджу": українська ведуча показала, як у Німеччині на неї напав росіянин за "Слава Україні"Відео

15:36

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

15:18

"Соромно, що я служив": майор поліції Росії спалив військовий квиток у протест проти війниВідео

Реклама
15:15

Російським кораблем, який обстрілює ракетами Україну, командує зрадник з Вінниці

15:05

Виснажена Лоліта, яка не звертає уваги на війну, покинула Росію

14:59

Дудь продає квартиру в Росії

14:59

Сили оборони України вже за 10 кілометрів від центру Ізюма – аналітикиВідео

14:42

На порозі третьої світової війни: чому восени з подачі Китаю може початися реальний трешПогляд

14:33

Переконав Путіна, що той як Петро I: у МВС розкрили роль у війні куратора " Л/ДНР" КірієнкаВідео

14:17

Православний календар на липень 2022: Івана Купала, день Петра і Павла, День Хрещення Русі - важливі дати

14:16

"Забрали всі гроші": продюсер Фадєєв поскаржився на санкції

14:14

У бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий київський активіст Роман РатушнийВідео

14:13

"З ким зараз воюють росіяни": Газманов зганьбився, намагаючись висміяти ЗСУ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти