В Україну увірветься антициклон David: синоптики розповіли, коли прийде спека

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями зміниться. Як повідомляють синоптики, вже 15 червня після того, як відступить атмосферний фронт, прийде західноєвропейський антициклон.

За даними синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт проходить сьогодні Україну. Залишиться він 15 червня з періодичними грозовими дощами - тільки в східних областях України, в Криму і на Запоріжжі.

"Ще місцями відбуваються в середу незначні локальні дощі в західних областях, торкнуться опади Житомирщини та Вінницької області", - попередила синоптик.

"У східній і південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомляють синоптики.

На решті території України 15-го червня антициклон David із Західної Європи зумовить суху сонячну погоду.

Протягом дня передбачається +22 +26 градусів, у західних областях +18 +24 градуси. Вище температура в південній частині України, +26 +29 градусів, на Запоріжжі трохи нижче.

У Києві 15 червня передбачається cонячна малохмарна тепла погода. Температура повітря протягом дня + 24 градуси.

Коли повернеться спека

17 червня на заході України вірогідні сильні опади і грози, а температура почне підніматися вгору.

У неділю 19 червня градуси по всій країні поповзуть вгору - до +30.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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