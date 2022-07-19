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Накриє дика спека і налетять грози в Україну: синоптики попередили про різку зміну погоди

19 липня 2022, 16:38

По всій Україні буде сухо і сонячно, зросте температура повітря.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде з грозами і дикою спекою. Як прогнозують синоптики, до кінця тижня потеплішає, місцями спека сягне +35 градусів.

Погода в середу, 20 липня буде дощовою. Опади пройдуть у центральних, північних, східних, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській області. На решті території країни - без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 21 до 34 градусів. Найспекотніша погода буде в Закарпатській області. Вночі прогнозується +11 +17 градусів.

У четвер, 21 липня, дощі пройдуть лише у східних та Харківській областях. Температура повітря буде аналогічною попередньому дню, тільки вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +12.

В п'ятницю, 22 липня, дощі з грозами пройдуть у східних, північних, частині центральних, а також у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На решті території країни - сухо. У денні години прогнозується від +22 до +33 градусів, вночі - +12 +19 градусів.

В суботу, 23 липня, по всій Україні буде сухо і сонячно, зросте температура повітря. Стовпчики термометрів вдень покажуть від + 25 до + 35 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 12 до 19 градусів зі знаком "плюс".

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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