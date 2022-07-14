Погода в липні поб'є новий рекорд: синоптики попередили, що спека в Україні буде пекельною

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця літа 2022 року очікується аномально тепла і з дефіцитом опадів.

Як повідомляє завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргмі ДСНС та НАН України Віра Балабух, рекорди битиме липень, особливо такою синоптична картина буде у західних областях.

"Протягом останніх десятиліть у світі існує тенденція істотного підвищення температури повітря влітку, особливо максимальної. А також зростання дефіциту опадів, тривалості бездощового періоду та інтенсивності конвективних явищ погоди - гроз, злив, граду і шквалів", - говорить кліматолог.

Тому збільшується і тривалість періоду літньої спеки, і для України літній сезон цього року не стане винятком.

"На погоду влітку в Північній півкулі, Європі та Україні будуть істотно впливати процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема, Ла-Нінья. Її вплив сприятиме більш спекотній і сухій погоді в нашій країні, ніж зазвичай", – пояснила Балабух.

Кліматолог навела дані NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), згідно з якими найбільш аномальна температура повітря може спостерігатися влітку в західних областях України. Зокрема, в цьому регіоні буде мало опадів, очікується посилення посухи і небезпека пожеж.

Аномальна погода в Україні

Балабух зазначила, що саме в липні українцям слід очікувати найвищої температури повітря, хоча в 2022 році це було характерно і для червня.

Так, до кінця липня аномально високі температури на заході країни збережуться. А останній літній місяць буде відповідати кліматичній нормі, що характерно для серпня.

читайте такожПрикмети на 15 Липня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: