Пекло скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди на середину літа

Нестерпна літня спека скасовується - прогноз погоди / Фото pixabay.com

Погода в Україні останніми днями здивувала майже осінньою прохолодою, але вже з 14 липня синоптики прогнозували повернення тепла, а наступного тижня - "африканську" спеку. Плани в "небесній канцелярії", схоже, змінилися. Прогноз погоди Gismeteo свідчить про значно нижчу температуру, ніж очікувалося раніше.

Найвищу температуру повітря - до +41 градуса - синоптики прогнозували в Ужгороді з 18 до 22 липня. Тепер же, за уточненими прогнозами, в ці дні в місті буде до 37 градусів тепла.

У Києві максимальна температура очікується на рівні +31 градуса 21 липня. У Харкові найспекотніше буде 22 липня - стовпчики термометрів покажуть +27 градусів. Раніше синоптики на цей день прогнозували +35 градусів.

До слова, очікувана температура повітря знизилася і в прогнозах для інших міст України.

Як повідомляв Главред, погода в Україні сьогодні, 13 липня, буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики6 в Карпатах стовпчики термометра опустяться вночі до +3...+7 градусів.

Погода в Україні влітку 2022

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода залежатиме від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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