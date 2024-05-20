УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

Ангеліна Підвисоцька
20 травня 2024, 19:42оновлено 20 травня, 20:22
407
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 21 травня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну увірвалась спека. Вона протримається цілий тиждень. У деяких регіонах можуть бути дощі з грозами.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: ventusky

Погода 21 травня

В Україні 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та північно-східних областях. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 21 травня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів. Найнижча температура буде в північно-східних областях. Там температура повітря підвищиться до +22 градусів.

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода 21 травня у Києві

У Києві 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду
Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

21:10 Україна
"Крок уперед і два кроки назад": допомога Заходу запізнюється на рік – Зеленський

"Крок уперед і два кроки назад": допомога Заходу запізнюється на рік – Зеленський

21:02 Україна
Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

19:42 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Загроза ядерного апокаліпсиса : з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ 9833

Загроза "ядерного апокаліпсиса": з'явився несподіваний сценарій ракетного удару РФ

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 9496

Jerry Heil вразила своїм образом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі 8207

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару 5581

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

Останні новини

21:17

Лілія Подкопаєва повернулася в Україну - чим зайнята спортсменка

21:10

У Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

21:04

Чи потрібно поступатися старшим місцем у транспорті: чому в ЄС це не прийнятоВідео

21:02

"Крок уперед і два кроки назад": допомога Заходу запізнюється на рік – ЗеленськийВідео

20:11

"Перемога є": Усик потужно звернувся до фанів і подякував захисникам УкраїниВідео

РФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і СіРФ та Китай взяли курс на заморозку війни: Максим Розумний - про підсумки зустрічі Путіна і Сі
19:42

Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

19:24

У Зеленського жорстко відповіли Путіну щодо "нелегітимності" президента України

19:19

РФ і Китай будуть намагатись заморозити війну: експерт оцінив візит Путіна до КНР

19:10

Росія розганяє новий фейк про ЗеленськогоПогляд

Реклама
18:33

Іран продовжить озброювати РФ: чому загибель Раїсі нічого не змінить – думка

18:31

Бій Усика проти Ф'юрі: реакція українських зірок на перемогу чемпіонаВідео

18:29

Коли кидати яйця у воду: головний секрет приготування для господинь

18:28

Важкі бої за кожну вулицю: ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині - Синєгубов

17:45

Загибель президента Ірану: друзі Путіна навряд чи спатимуть спокійноПогляд

17:42

Без пасток та отрути: як назавжди вигнати мурах з дому - 5 найкращих методів

17:39

Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

17:24

ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

17:07

До Дня Києва кінотеатр "Жовтень" покаже кіноподорож куточками столиці: що у програмі

16:57

Вирішальні тижні для України: глава Пентагону виступив із важливим попередженням

16:39

Молодята у вишиванках: 37-річна зірка Жіночого кварталу вперше вийшла заміж

Реклама
16:36

Затягнеться до зими: в Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати

16:31

Що означає, якщо потік кондиціонер: як не зіпсувати незамінний у спеку агрегат

16:27

Залп у 40 ракет: названо терміни й цілі нових масованих ударів по УкраїніВідео

16:21

У дім прийдуть печаль і біда: що не можна робити 21 травня - прикмети

16:19

Росія може готувати атаку на країни НАТО: майор ЗСУ назвав ймовірні цілі ПутінаВідео

16:14

Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

15:47

Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

15:37

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring

15:22

Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

15:15

Любовний гороскоп на тиждень із 20 до 26 травня: Овнам - можливості, Рибам - зв'язок

15:07

В Україні повістки почнуть розсилати поштою: Кабмін визначив, з якого числа

15:06

"Планує захопити не лише Україну": в РНБО назвали наступну ціль Путіна

14:28

Паперовий військовий квиток не знадобиться: в Міноборони розкрили нові функції Резерв+

14:23

Слабкість до мільйонерів: що відомо про нового бойфренда онуки Софії Ротару

14:16

ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

14:13

"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

13:46

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 травня: Ракам - проблеми з грошима, Левам - романтика

13:17

ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

13:07

Чи потрібен військовий квиток для отримання посвідчення водія: відповідь МВС

13:04

Сльози щастя: дружина Нікіти Преснякова показала гендер-паті та дізналася стать дитини

Реклама
13:01

Церковне свято 21 травня: що заборонено робити у день святої цариці Олени

12:59

Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

12:43

Президент Ірану потрапив на фото за кілька миттєвостей до авіакатастрофиВідео

12:20

Тариф на газ в Україні: чи доведеться українцям розщедрюватися на кубометри в червні

12:18

"Сіра зона" в Харкові: експерт розповів, на скільки кілометрів прорвався ворог

12:09

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це

12:04

"Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному

11:59

VODA UA розпочала співпрацю з Superhumans

11:54

З путіністами йому по кайфу: відомий український співак розважав росіян у Німеччині

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: хто буде економити

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти