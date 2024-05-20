Пекельна спека і грозові дощі: якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 21 травня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну увірвалась спека. Вона протримається цілий тиждень. У деяких регіонах можуть бути дощі з грозами.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: ventusky

Погода 21 травня

В Україні 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та північно-східних областях. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 21 травня в Україну прийде потепління. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів. Найнижча температура буде в північно-східних областях. Там температура повітря підвищиться до +22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода 21 травня у Києві

У Києві 21 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Нагадаємо, що в Україні сильно затягується магнітна буря. Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря, яка досягла максимально можливої потужності. 14 травня потужність геомагнітного шторму опуститься до 5-ти балів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату похолодання до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там очікуються заморозки до -5 градусів. Новий циклон принесе холоднечу та дощі.

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