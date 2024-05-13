В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів

В Україні прогнозують серйозні заморозки та дощі. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 14 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 14 травня буде місцями дощовою та холодною у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних, північних та Вінницькій областях. Там будуть заморозки до -5 градусів.

Крім того, вдень в Україні, крім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 травня в Україну увірветься циклон. Він буде вирувати у південній частині країни. Цей циклон принесе холоднечу та дощі. Очікується, що потепління прийде в Україну вже у другій половині тижня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня / фото: ventusky

Погода 14 травня

В Україні 14 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у південній частині 5-10° тепла; вдень в Україні 11-16°, на Закарпатті 17-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 14 травня в Україні холодна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+20 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня / фото: meteoprog

Погода 14 травня у Києві

У Києві 14 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° ; вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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