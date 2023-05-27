Зірка 'Сватів' розповіла, як на її автомобіль напали чоловіки

На автомобіль актриси Анни Кошмал у Києві напали двоє чоловіків. Вони намагалися "дістати" актрису з її автомобіля.

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Анна Кошмал / колаж Главред, фото УНІАН і скрииншот

Відома українська актриса Анна Кошмал (зірка серіалів Свати і Село на мільйон) поділилася з підписниками на своїй сторінці Instagram вкрай неприємною історією.

Як розповіла дівчина, на її автомобіль прямо на дорозі в Києві напали двоє чоловіків. За словами актриси, чоловіки намагалися "дістати її з авто". Це сталося.

"Вчора пізно ввечері по дорозі додому на мою машину напали двоє агресивних і неадекватних чоловіків. Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини. Один з них перекрив мені своїм позашляховиком дорогу, щоб я не могла проїхати. Сказати, що я злякалася, це нічого не сказати. Я все ж проїхала, тому що з'явилися свідки, але довго не могла прийти в себе", — написала дівчина.

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