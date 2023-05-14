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Дочка Джонні Деппа розкрила подробиці роману з новою обраницею і показала пристрасний поцілунок

Анна Підгорна
14 травня 2023, 22:20 оновлено 14 травня, 22:20
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Лілі-Роуз Депп знайшла свою "краш" серед американських реп-музикантів.
Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп зустрічається з Даніель 070 Shake Бальбуеною / instagram.com/lilyrose_depp, imdb.com

Франко-американська модель і акторка Лілі-Роуз Депп без проблем знімається в найвідвертіших нарядах, але про справи душевні воліє мовчати так довго, наскільки це можливо.

Проте шила в мішку не сховаєш. У березні в ЗМІ та соціальних мережах стали ходити чутки про те, що старша донька Ванесси Параді і Джонні Деппа перебуває в романтичних стосунках з 25-річною реп-виконавицею 070 Shake (справжнє ім'я - Даніель Бальбуена).

Зараз на сторінці Депп в Instagram з'явилося фото, на якому акторка пристрасно цілується з Бальбуеною. "4 місяці з моїм коханням", -підписала знімок Лілі-Роуз. Інших коментарів від акторки або її обраниці про їхні стосунки поки оприлюднено не було.

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Варто відзначити, що раніше Депп приписували роман з моделлю і відкритою лесбіянкою Стелою Максвелл. Бальбуена ж, незадовго до того, як стала зустрічатися з Лілі-Роуз, розійшлася зі співачкою Кейлані, з якою рік перебувала у відносинах.

У Лілі-Роуз також були романи з актором Тімоті Шаламе і манекенником Ешем Стайместом.

Лілі-Роуз Депп, 070 Shake, Даніель Бальбуена
Лілі-Роуз Депп зустрічається з Даніель 070 Shake Бальбуеною / instagram.com/lilyrose_depp, instagram.com/070shake,

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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