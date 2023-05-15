Українська топ-модель несподівано показала вагітний животик: "Ми благословенні"

Костромічова анонсувала поповнення в родині ніжним знімком на пізніх термінах.

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Алла Костромічова вдруге вагітна / instagram.com/alla

Українська супермодель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова у День матері поділилася з шанувальниками особливою подією - вона чекає на другу дитину.

На своїй сторінці в Instagram Костромічова опублікувала фото, на якому позує в білій сукні і з розпущеним волоссям. Вже дуже великий животик вона ніжно обіймає двома руками.

"Ми благословенні другою дитиною. Щасливого Дня матері! Я зроблю все, щоб ти народився в кращому світі", - підписала знімок модель. У коментарях її вітають Ірина Сопонару, MamaRika, Lida Lee, Володимир Остапчук та ін.

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Для Алли Костромічової це буде друга дитина. Модель вже виховує семирічного сина Сальваторе в шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне.

Українську красуню вже давно підозрюють у вагітності: з вересня 2022 року вона перестала ділитися новими фото, а на знімку, який вона опублікувала місяць тому, було видно невеликий животик.

Алла Костромічова вдруге вагітна / instagram.com/alla

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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