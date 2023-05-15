УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Українська топ-модель несподівано показала вагітний животик: "Ми благословенні"

Анна Підгорна
15 травня 2023, 00:16 оновлено 15 травня, 00:17
35
Костромічова анонсувала поповнення в родині ніжним знімком на пізніх термінах.
Алла Костромічова
Алла Костромічова вдруге вагітна / instagram.com/alla

Українська супермодель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова у День матері поділилася з шанувальниками особливою подією - вона чекає на другу дитину.

На своїй сторінці в Instagram Костромічова опублікувала фото, на якому позує в білій сукні і з розпущеним волоссям. Вже дуже великий животик вона ніжно обіймає двома руками.

"Ми благословенні другою дитиною. Щасливого Дня матері! Я зроблю все, щоб ти народився в кращому світі", - підписала знімок модель. У коментарях її вітають Ірина Сопонару, MamaRika, Lida Lee, Володимир Остапчук та ін.

відео дня

Для Алли Костромічової це буде друга дитина. Модель вже виховує семирічного сина Сальваторе в шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне.

Українську красуню вже давно підозрюють у вагітності: з вересня 2022 року вона перестала ділитися новими фото, а на знімку, який вона опублікувала місяць тому, було видно невеликий животик.

Алла Костромічова
Алла Костромічова вдруге вагітна / instagram.com/alla

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

Інші новини:

шоу-бізнес Алла Костромічева новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"РФ геополітично вже програла війну": Росія увійшла до підпорядкування Китаю – Макрон

"РФ геополітично вже програла війну": Росія увійшла до підпорядкування Китаю – Макрон

23:32 Світ
Зеленський прибув до Парижа: про що говоритиме з Макроном

Зеленський прибув до Парижа: про що говоритиме з Макроном

22:48 Україна
"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

21:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:51

Що робили 15 травня, щоб гроші залучити: прикмети і що не можна робити

00:16

Українська топ-модель несподівано показала вагітний животик: "Ми благословенні"

14 травня, неділя
23:32

"РФ геополітично вже програла війну": Росія увійшла до підпорядкування Китаю – Макрон

23:25

Дуже рідкісний випадок: в монастирі вдалося зловити примару на камеру

22:48

Зеленський прибув до Парижа: про що говоритиме з Макроном

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:24

"Це не коронавірус": у Держдумі РФ розкрили деталі про хворобу Лукашенка

22:20

Дочка Джонні Деппа розкрила подробиці роману з новою обраницею і показала пристрасний поцілунок

21:59

Відомий російський актор раптово звернувся до свого сина українською мовою

21:27

"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФВідео

Реклама
21:11

У Путіна хвороба, яка вже не зупиниться: російські еліти очікують його відставки - опозиціонерВідео

20:41

Шакіра вперше висловилася про роман з Томом КрузомВідео

20:32

Сміявся весь зал: Зеленський майстерно потролив росіян на врученні премії Карла ВеликогоВідео

20:31

Чи будуть восени парламентські вибори: Зеленський дав однозначну відповідь

19:48

Розбірки між "хорошими русскими"Погляд

19:31

Лукашенка збила з ніг небезпечна хвороба, "злягло" і його оточення – ЗМІ

19:27

Танки, БМП, ППО і не тільки: Шольц українською мовою оголосив про рекордний пакет допомоги для УкраїниВідео

19:18

"Блаженна любов" Ані Лорак похитнулася: коханець співачки натякнув на розставання

19:01

"Могли виступити краще" : Tvorchi розповіли, що серйозно вплинуло на виступ на Євробаченні-2023

18:42

"Захоплено більше 10 позицій ворога": ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом - МалярВідео

18:35

Зеленський із Берліна вирушив до Парижа: у ЗМІ розкрили ціль візиту

Реклама
18:06

Чим небезпечний лавровий лист: 8 випадків, коли варто відмовитися від популярних прянощів

18:05

Навіщо 16 травня потрібно кожному принести гілки берези додому: прикмети і що не можна робитиВідео

17:42

"Напилася і заплуталася": росіяни зганьбили Скабєєву в соцмережі через одне фотоВідео

17:27

Навіщо прати речі з фольгою: дієвий секрет, про який знають не всі

17:13

"Бахмут - прелюдія до контрнаступу": армію РФ очікує справжня катастрофа - ПодолякВідео

17:04

"Мета удару досягнута": Міноборони РФ "похвалилося" знищенням будинків і складу гумдопомоги в ТернополіФото

16:42

Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense ExpressВідео

16:35

Підвищує лібідо і захищає серце: яке сало вважається найкращим

16:23

Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спекаВідео

16:08

"Будьте чесною людиною": скандальний блогер присоромив Оксану Білозір за погрози судом

15:58

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом

15:53

Розбірки режиму кримінальників: експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на КремльВідео

15:21

Конкурсантка Євробачення-2023 від Естонії співала в окупованому Криму з Кіркоровим і БасковимВідео

15:13

Справжній обман зору: лише одиниці впораються з оптичною ілюзією за 10 секунд

15:04

"Кілька візитів і все": Зеленський відверто розповів про готовність ЗСУ до контрнаступуВідео

14:56

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно знайти моркву на малюнку за 10 секунд

14:50

Настоянка творить чудеса: як правильно підгодовувати рослини нашатирним спиртомВідео

13:58

"Ми звільняємо нашу землю": Зеленський хитро відповів на питання про атаку території РФ

13:15

"Ганьба": фанати у всьому світі влаштували скандал після оголошення результатів Євробачення-2023Відео

12:54

"Неофіційна коронація" : у Мережі розповіли про надзвичайно дорогий подарунок Путіна Кабаєвій

Реклама
12:50

"Діснеївська принцеса": Зеленський висміяв Путіна і відмовився від переговорів з диктатором РФ

12:29

Скандал з плагіатом, пошарпаний вигляд та кігті: яким був виступ Loreen на Євробаченні-2023Відео

12:26

Нові надбавки до пенсії: 4 мільйони українців отримають додаткові виплати до 500 грнВідео

12:03

Лікують професори з Москви: в організмі Лукашенка стався серйозний збій - ЗМІВідео

11:59

Штаб РФ обезголовлений: під Бахмутом ЗСУ підірвали комбрига і начштабу окупантів – соцмережі

11:14

Зеленський у Німеччині зустрівся зі Штайнмаєром і ШольцемВідео

10:59

Отруять "Новачком" або випаде з вікна: Пригожина можуть ліквідувати – Politico

10:51

Розберуться з головоломкою лише пильні генії: потрібно знайти пінгвіна в брудній кімнаті

10:19

У боях з окупантами на Донеччині загинув молодий захисник із Закарпаття

09:56

РФ б'є ракетами по глибокому тилу: названо ймовірні цілі окупантів

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти