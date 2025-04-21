Зірка "Сутінків" офіційно уклала шлюб зі своєю коханою дівчиною

Церемонія відбулася в Лос-Анджелесі ще тиждень тому.

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Крістен Стюарт офіційно уклала шлюб із дівчиною / колаж: Главред, фото: скріншот SHOWSHA, Вікіпедія

Коротко:

Пара разом уже майже шість років

Дівчата познайомилися у 2013 році на знімальному майданчику

Американська акторка Крістен Стюарт, яка відома за фільмами "Сутінки", офіційно оформила стосунки зі своєю обраницею - сценаристкою та акторкою Ділан Маєр. Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що церемонія відбулася в Лос-Анджелесі ще тиждень тому. На ній було мінімум гостей.

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До слова, пара разом уже майже шість років. Вони познайомилися 2013 року на знімальному майданчику. Через чотири роки Крістен офіційно зробила камінг-аут і пізніше почала зустрічатися з Ділан. Влітку 2021 року ходили чутки, що закохані побралися, адже уважні шанувальники помітили обручки на пальцях жінок. Минулого року Стюарт офіційно підтвердила цю інформацію.

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Хто така Крістен Стюарт Крістен Стюарт - американська актриса. Здобула широку популярність завдяки ролі Белли Свон у серії фільмів "Сутінки". Номінантка на премію "Оскар". У 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA в категорії "Нова зірка". Через десять років Крістен отримала нагороду "Акторка десятиліття" від Асоціації голлівудських критиків і була однією з найбільш високооплачуваних актрис за версією журналу Forbes. Актриса є бісексуалкою. У 2017 році на шоу Saturday Night Live актриса назвала себе "дуже гомосексуальною". Влітку 2016 року в інтерв'ю підтвердила, що вже давно зустрічається з дизайнером спецефектів Алісією Каргайл. Деякий час у пресі ходили чутки про весілля пари, але незабаром дівчата розлучилися. Крім Каргайл Стюарт зустрічалася з французькою співачкою й акторкою Стефані Соколінскі, більш відомою як Соко, також у неї був короткий роман зі співачкою і продюсером St. Vincent, яка працювала над саундтреком до режисерського дебюту Стюарт. З грудня 2016 по грудень 2018 року перебувала у стосунках із моделлю Стеллою Максвелл. У 2019 пара ненадовго зійшлася знову, але незабаром Стюарт вступила у стосунки зі сценаристкою Ділан Маєр. У листопаді 2021 року Крістен Стюарт підтвердила інформацію про заручини зі своєю дівчиною після двох років стосунків.

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