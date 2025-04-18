Несамовите рішення: актор помістив 21-річного сина до спеціального закладу

Голлівудський актор Колін Фаррел поділився важкою ситуацією з його сином.

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Коллін Фаррел поділився своїм болем / Колаж Главред, фото Instagram/ farrellgram

Коротко:

Який діагноз у сина Коліна Фарелла

Чому він прийняв важке рішення

Голлівудський актор Колін Фаррелл розкрив причину, через яку він планує помістити свого дорослого сина до установи з догляду за людьми з обмеженими можливостями.

Як пише The Daily Mail, актор ухвалив рішення, щоб контролювати догляд за ним, поки він живий, і дати йому відчуття спільності.

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Раніше актор розповів, як його синові Джеймсу, 21 рік, поставили несамовито неправильний діагноз - дитячий церебральний параліч, перш ніж лікарі зрештою підтвердили, що він страждає на синдром Ангельмана.

Син Колліна Фаррела тяжко хворіє / Фото The Daily Mail

Синдром Ангельмана - рідкісне генетичне захворювання, яке насамперед вражає нервову систему, спричиняє важку фізичну та розумову інвалідність.

48-річний Колін розповів, що він і його колишня Кім Борденейв ухвалили рішення і планують помістити Джеймса в установу з догляду за людьми похилого віку.

Він сказав: "Це складно, деякі батьки скажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину". І я це поважаю.

Син Колліна Фаррела тяжко хворіє / Фото The Daily Mail

"Але я в жаху... А що, якщо завтра в мене станеться серцевий напад, і, не дай Боже, мати Джеймса, Кім, потрапить в автокатастрофу, і її теж заберуть - і тоді Джеймс залишиться один?

Колін продовжив: "Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де він зможе жити повним і щасливим життям, де він почуватиметься в соціумі".

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