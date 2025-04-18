Несамовите рішення: актор помістив 21-річного сина до спеціального закладу

Коротко:
- Який діагноз у сина Коліна Фарелла
- Чому він прийняв важке рішення
Голлівудський актор Колін Фаррелл розкрив причину, через яку він планує помістити свого дорослого сина до установи з догляду за людьми з обмеженими можливостями.
Як пише The Daily Mail, актор ухвалив рішення, щоб контролювати догляд за ним, поки він живий, і дати йому відчуття спільності.
Раніше актор розповів, як його синові Джеймсу, 21 рік, поставили несамовито неправильний діагноз - дитячий церебральний параліч, перш ніж лікарі зрештою підтвердили, що він страждає на синдром Ангельмана.
Синдром Ангельмана - рідкісне генетичне захворювання, яке насамперед вражає нервову систему, спричиняє важку фізичну та розумову інвалідність.
48-річний Колін розповів, що він і його колишня Кім Борденейв ухвалили рішення і планують помістити Джеймса в установу з догляду за людьми похилого віку.
Він сказав: "Це складно, деякі батьки скажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину". І я це поважаю.
"Але я в жаху... А що, якщо завтра в мене станеться серцевий напад, і, не дай Боже, мати Джеймса, Кім, потрапить в автокатастрофу, і її теж заберуть - і тоді Джеймс залишиться один?
Колін продовжив: "Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де він зможе жити повним і щасливим життям, де він почуватиметься в соціумі".
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