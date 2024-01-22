Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт покидає акторську кар'єру заради мрії

Акторська кар'єра Крістен Стюарт почалася, коли їй було всього 8 років. Сьогодні їй 33, і за її спиною 67 фільмів, безліч престижних премій і номінація на "Оскар". Це не рахуючи статусу ідола дівчаток-підлітків, який вона надбала завдяки ролі Белли Свон в кіносазі "Сутінки".
Крім цього Стюарт будує успішну модельну кар'єру, однак і вона не втілює головну пристрасть артистки. Крістен мріє стати режисером, і заради цього вона готова залишити акторство.
Багато років знаменитість одержима одним проєктом - екранізацією мемуарів письменниці Лідії Юкнович "Хронологія води". Стюарт планує створити цикл фільмів, на який, на жаль, вона поки не може знайти фінансування.
У зв'язку з цим Крістен вирішила надалі відмовлятися від будь-яких запропонованих їй ролей, і зосередити всю свою енергію на тому, щоб втілити "Хронологію води" в життя. Про це зірка заявила в недавньому інтерв'ю для Variety.
"Я збираюся зняти цей фільм, перш ніж працювати на когось іншого. І так, я нарешті залишу акторство. Я не буду зніматися в жодному фільмі, поки не зроблю цей фільм. Я вам точно це кажу. Думаю, так буде краще", - переконана Стюарт.
Раніше легендарного актора, бодібілдера і колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена з дорогоцінними наручними годинниками, які той перевозив у багажі.
Також онкохвора зірка "Беверлі Хіллз" здивувала своєю останньою волею - Шеннен Доерті налаштована боротися з раком четвертої стадії до останнього, але розглядає і найпохмуріші варіанти.
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