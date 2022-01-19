Зірка серіалів Марш Турецького та Каменська потрапила в реанімацію після пожежі в її квартирі

Обгоріло обличчя, шия, спина акторки та дихальні шляхи.
Актриса театру і кіно, відома ролями в серіалах Марш Турецького і Каменська Віра Воронкова потрапила в реанімаційне відділення лікарні ім. Іноземцева в Москві. В її квартирі сталася пожежа.
Попередньо причиною загоряння називають коротке замикання, яке сталося в гірлянді на новорічній ялинці актриси. Полум'я швидко поширилося по всій квартирі. Воронковій та її дочці вдалося врятуватися.
Швидку та пожежників викликали сусіди. Актриса доставлена в реанімацію однієї з московських лікарень з опіками 31% тіла і важким опіком верхніх дихальних шляхів.
Воронкова в свідомості, пошкоджені голова, обличчя, шия, спина і руки.
Про пожежу в будинку Віри Воронкової та її стан повідомляють Известия з посиланням на особисті джерела.
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