Зірка серіалів Марш Турецького та Каменська потрапила в реанімацію після пожежі в її квартирі

Актриса Віра Воронкова сильно обгоріла після пожежі в її квартирі / facebook.com/voronkova

Актриса театру і кіно, відома ролями в серіалах Марш Турецького і Каменська Віра Воронкова потрапила в реанімаційне відділення лікарні ім. Іноземцева в Москві. В її квартирі сталася пожежа.

Попередньо причиною загоряння називають коротке замикання, яке сталося в гірлянді на новорічній ялинці актриси. Полум'я швидко поширилося по всій квартирі. Воронковій та її дочці вдалося врятуватися.

Швидку та пожежників викликали сусіди. Актриса доставлена в реанімацію однієї з московських лікарень з опіками 31% тіла і важким опіком верхніх дихальних шляхів.

Воронкова в свідомості, пошкоджені голова, обличчя, шия, спина і руки.

Про пожежу в будинку Віри Воронкової та її стан повідомляють Известия з посиланням на особисті джерела.

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