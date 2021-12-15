Марина Хлєбникова вперше після пожежі особисто звернулася до шанувальників

Марина Хлєбнікова звернулася до шанувальників / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Співачка Марина Хлєбнікова вперше самостійно вийшла на зв'язок після пожежі, яка сталася в середині листопада в квартирі артистки в Москві.

Після інциденту Хлєбникову поклали в лікарню через множинні опіки, її стан оцінювали, як стабільно важкий.

На щастя, через місяць після пожежі, співачку перевели з реанімації в звичайну палату, і зараз вона стабільна. Артистка навіть знайшла в собі сили записати аудіозвернення до шанувальників.

"Доброго часу доби, мої дорогі друзі. Як добре, що ви мені пишете - мене це дуже підтримує. Настрій у мене позитивний. Намагаюся йти на поправку - лікарі допомагають, персонал чудовий. Так що все зі мною буде добре. По можливості буду вам звичайно писати спочатку голосовими, а вся офіційна інформація буде на моїй сторінці в Instagram",- розповіла Хлєбникова.

Голос співачки звучить досить бадьоро, а настрій у неї схоже і справді оптимістичний.читайте такожПредставники Марини Хлєбнікової дали офіційний коментар про стан співачки після пожежі

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