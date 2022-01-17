У вдови Градського вкрали 100 мільйонів - актриса стала жертвою збройного нападу

Олександр Градський з дружиною Мариною Коташенко / Instagram

Вдова Олександра Градського, модель і актриса українського походження Марина Коташенко стала жертвою збройного пограбування. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався вчора, 16 січня, в Підмосков'ї. Грабіжники зупинили автомобіль Коташенко на трасі, зімітувавши ДТП - вони несильно врізалися в задню частину її автомобіля.

Коли актриса вийшла, щоб оцінити збитки, до неї підійшли троє, і, погрожуючи чимось схожим на зброю, наказали їй слідувати з ними додому, і віддати всю готівку, що там зберігається.

Всю прислугу з будинку Градського і Коташенко перед пограбуванням вивели. Коли актриса винесла зловмисникам гроші - 100 млн. рублів (приблизно 36.625 млн. грн), вони наказали їй відвести їх до найближчої станції залізничної станції.

Там грабіжники пересіли в мерседес білого кольору, і поїхали в невідомому напрямку.

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У поліцію звернулася сама Коташенко, але лише через 7 годин після пограбування. Ця обставина змушує слідчих сумніватися у словах Коташенко - вдову Градського підозрюють в інсценуванні пограбування з метою часткового приховування грошей покійного чоловіка від поділу спадщини.

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