Зірка серіалу Венздей звинувачений у згвалтуванні і сексуальних домаганнях

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Персі Хайнс Уайт і Дженна Ортега в серіалі Венздей / imdb.com

21-річний канадський актор, зірка серіалів Венздей, Поміж та Обдаровані, Персі Хайнс Уайт став фігурантом гучного скандалу - безліч дівчат в Twitter під хештегом #cancelpercy (скасуйте Персі) діляться своїми історіями про те, як стали жертвами сексуального насильства з його боку.

У період, коли акторові було 17-20 років, він надсилав фотографії свого оголеного тіла, і повідомлення сексуального характеру різним дівчатам, а також влаштовував вечірки, на яких поїв потенційних жертв алкоголем і давав наркотики.

Дівчина під ніком milkievich розповіла, що на одній з таких гулянок Уайт "атакував" її, але вона "була занадто п'яна", щоб чинити опір. Інша жертва актора розповіла, що навіть зверталася за допомогою в поліцію, проте там її заяву з якоїсь причини не прийняли.

"Він допустив те, щоб мене згвалтували в його підвалі, і коли він подзвонив мені з цього приводу, то найбільше турбувався про поліцію, а не про те, чи все зі мною в порядку", - розповідає ще одна дівчина.

ANOTHER COUNT FROM ANOTHER VICTIM also verifying the parties he threw to target victims. believe us pic.twitter.com/EQ7gGWGRUg — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Інформацію про секс-вечірки з алкоголем і наркотиками, на яких дівчат примушували до інтимної близькості, підтверджує також людина з близького оточення Персі Хайнса Уайта. Хлопець, який жив з актором по сусідству розповідає, що той користувався поганою славою: "Я ріс поруч з ним і його друзями, і у мене було багато подружок, які розповідали мені про жахливі речі, які вони з ними робили".

proof des knows him https://t.co/WkMZdJSZXm — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Звинувачений в наругах Персі Хайнс Уайт ці заяви не коментує, проте свої сторінки в соціальних мережах він вже закрив для перегляду і коментарів.

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