Актриса Дар'я Петрожицька зізналася, що в даний час у неї немає роботи і, відповідно, доходу.

Зірка серіалу "папік" розповіла, за чий рахунок живе за кордоном / Колаж фото Instagram

Відома українська комедійна актриса Дар'я Петрожицька (зірка серіалу "Папік") розповіла що не може знайти роботу за фахом в Німеччині (саме в цій країні вона живе в останні місяці – після початку повномасштабного військового вторгнення з РФ в Україну). Артистка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram Stories.

Актриса зізналася, що в даний час у неї немає роботи і, відповідно, доходу. Петрожицька каже, що пережити безробітні часи їй допомагає бойфренд Олексій. Саме з ним вона і живе в Німеччині.

Петрожицька пожартувала, що коханому доводиться забезпечувати не тільки її, а й двох великих чорних котів.

Нагадаємо, раніше український актор, зірка серіалу кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

Інші новини: