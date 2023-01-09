Зірка серіалу 'Папік' розповіла, за чий рахунок живе за кордоном

Відома українська комедійна актриса Дар'я Петрожицька (зірка серіалу "Папік") розповіла що не може знайти роботу за фахом в Німеччині (саме в цій країні вона живе в останні місяці – після початку повномасштабного військового вторгнення з РФ в Україну). Артистка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram Stories.
Актриса зізналася, що в даний час у неї немає роботи і, відповідно, доходу. Петрожицька каже, що пережити безробітні часи їй допомагає бойфренд Олексій. Саме з ним вона і живе в Німеччині.
Петрожицька пожартувала, що коханому доводиться забезпечувати не тільки її, а й двох великих чорних котів.
Нагадаємо, раніше український актор, зірка серіалу кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.
Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.
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