Зірка фільму Кримінальне чтиво Тім Рот втратив 25-річного сина

Помер 25-річний син Тіма Рота Кормак Рот / imdb.com, instagram.com/cormacroth

Британський актор, продюсер і режисер Тім Рот, відомий завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно (Кримінальне чтиво, Чотири кімнати, Мерзенна вісімка, Скажені пси), повідомив про те, що його 25-річний син, музикант Майкл Кормак Рот помер.

"Він мирно помер в обіймах своєї родини, яка любила і обожнювала його. Він боровся з неймовірною хоробрістю протягом останнього року і до самого кінця зберігав свою дотепність і гумор. Він був активним і електричним шаром енергії, і його дух був наповнений світлом і добром. У тій же мірі Кормак був втіленням доброти. Ніжна душа, яка приносила стільки щастя і надії оточуючим. Горе приходить хвилями, як і сльози і сміх, коли ми згадуємо цього прекрасного хлопчика протягом 25 років і 10 місяців, що ми його знали. Нестримна і радісна, активна і чудова дитина. Лишень недавно став чоловіком. Ми любимо його. Ми будемо носити пам'ять про нього з собою, куди б ми не пішли", - цитує заяву сім'ї Рота видання Daily Mail.

Молодий чоловік помер ще 16 жовтня, але актор взяв тайм-аут щоб впоратися з першими хвилями болю і шоку від втрати. Кормак у липні розповів на своїй сторінці в Instagram, що у листопаді 2021 року йому було діагностовано третю стадію раку зародкових клітин.

У боротьбі з онкологією музикант втратив половину ваги, волосся на голові і тілі, і частково слух. Однак продовжував шукати розради в музиці до тих пір, поки був в змозі тримати в руках гітару.

Майкл Кормак Рот - середній син актора Тіма Рота. У Кормака є старший зведений брат Джек Рот (1984 р. н.; народився у фактичному шлюбі з Лорі Бейкер) та рідний молодший брат Тімоті Хантер Рот (1995 р. н.)

Помер Майкл Кормак Рот-син актора Тіма Рота / instagram.com/cormacroth

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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