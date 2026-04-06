Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТП

З місця події Торі Спеллінг та її пасажирів забрала "швидка".

Торі Спеллінг що сталося — акторка з дітьми потрапила в аварію

Що сталося з Торі Спеллінг

Що відомо про аварію

Американська акторка Торі Спеллінг стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє видання TMZ.

4 квітня зірка була за кермом автомобіля, в якому їхало семеро дітей - четверо її власних і троє їхніх друзів. У Темекулі, Каліфорнія, в них врізався інший автомобіль - водій порушив правила, перевищив швидкість і проїхав на червоне світло.

Після аварії Спеллінг та дітей відвезли до лікарні на трьох машинах "швидкої". Потерпілим надали першу допомогу відповідно до травм — порізів, забоїв та легких струсів мозку. Джерела TMZ відзначають, що задовільний стан Торі та її пасажирів — це заслуга Спеллінг та її швидкої реакції, завдяки якій їй вдалося мінімізувати наслідки зіткнення.

? Торі Спеллінг, її діти та кілька інших пасажирів були доставлені до лікарні після того, як водій, який перевищував швидкість, нібито врізався в них... як стало відомо TMZ. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) 5 квітня 2026

Про персону: Торі Спеллінг Вікторія "Торі" Дейві Спеллінг — американська акторка, сценаристка, продюсерка та письменниця, яка здобула широку популярність завдяки ролі Донни Мартін у молодіжному телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Торі Спеллінг написала шість книг, повідомляє Вікіпедія.

