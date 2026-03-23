Неймовірні "до/після": 55-річна Деніз Річардс зробила пластику

Коротко:
- Деніз Річардс зробила пластичну операцію
- Зірка поділилася, як виглядала до і після неї
Яскрава зовнішність Деніз Річардс завжди була важливою частиною її публічного та сценічного образу. З часом на обличчі акторки почалися природні вікові зміни. Вона доручила їх усунення пластичному хірургу та відкрито розповіла про це в соціальних мережах.
55-річна зірка дозволила своєму спеціалісту не тільки детально описати операції — моделювання, підтяжки, блефаропластики і навіть цілу реконструкцію окремих ділянок обличчя, — але й не стала перешкоджати публікації фотографій "до/після".
"У неї золоте серце, і її золоте обличчя знову належить їй", — написав хірург у своєму блозі.
У коментарях шанувальники Річардс хвалять її за відвертість та роблять компліменти щодо оновленої зовнішності.
Про персону: Деніз Річардс
Деніз Річардс — американська акторка. Найвідоміші ролі вона зіграла у фільмах "Зоряний десант" (1997) та "Дикі штучки" (1998). Вона зіграла роль дівчини Бонда у фільмі "І цілого світу замало" (1999), повідомляє Вікіпедія.
