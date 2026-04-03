Невиліковно хворий Брюс Вілліс вперше за довгий час з'явився на публіці

Брюс Вілліс зараз не може обійтися без сторонньої допомоги.

Брюс Вілліс хвороба — як зараз виглядає Брюс Вілліс

Коротко:

У Брюса Вілліса деменція

Актора сфотографували папараці під час рідкісної прогулянки містом

Американський актор Брюс Вілліс залишив кінокар'єру в 2022 році через стан здоров'я. Через рік йому діагностували лобово-скроневу деменцію.

Хвороба Міцного Горішка прогресує, у зв'язку з чим його родина прийняла непросте рішення переселити його в окремий будинок, де кваліфікований персонал доглядає за ним 24/7. Вілліса регулярно відвідують його дружина Емма Хемінг, колишня дружина Демі Мур, п'ятеро доньок від обох шлюбів і онука.

Брюс не з'являється на публіці, проте нещодавно папараці вдалося зняти, як 71-річна голлівудська зірка виглядає зараз. У середу, першого квітня, актора помітили під час автопрогулянки по Лос-Анджелесу — він сидів на передньому пасажирському сидінні і щасливо посміхався. Знімки публікує видання Daily Mail. Попри хворобу Брюс Вілліс зараз виглядає дуже добре.

Брюс Вілліс, 71, помічений під час рідкісного публічного виходу, коли він посміхається під час поїздки по Лос-Анджелесу в умовах боротьби з деменцією https://t.co/XKGZdl1oix — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2 квітня 2026

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

