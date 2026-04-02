Вперше після камінг-ауту: зірка "Дивних див" показав бойфренда

Анна Підгорна
2 квітня 2026, 23:45
Ноа Шнапп поділився із шанувальниками своєю радістю.
Ноа Шнапп
Ноа Шнапп особисте життя - актор показав бойфренда

Стисло:

  • Ноа Шнапп – відкритий гей
  • Через три роки після камінг-ауту артист показав свого партнера

Американський актор Ноа Шнапп, який зіграв Вілла Баєрса у популярному підлітковому серіалі "Дивні дива", у 2023 році здійснив камінг-аут, як гей. З того часу юний артист не коментував своє особисте життя.

Однак нещодавно стало відомо, що у 21-річного Шнаппа з'явився бойфренд. Ноа поділився цим у своєму блозі в Instagram.

Актор опублікував фото, на якому він разом із партнером стоїть, обійнявшись. Пара повернута спиною до камери, тож розглянути обранця зірки не вдалося. "Нам один місяць", - написав Ноа і додав емодзі червоного серця.

Ноа Шнапп особисте життя - актор показав бойфренда

Про персону: Ноа Шнапп

Ноа Шнапп — американський актор. Відомий за роллю Вілла Баєрса у науково-фантастичному серіалі жахів "Дивні дива" (2016—2026). Серед інших ролей актора — озвучування Чарлі Брауна в анімаційному фільмі "Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно" та роль Роджера Донована в історичній драмі Стівена Спілберга "Міст шпигунів", повідомляє Вікіпедія.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

