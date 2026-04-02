Вперше після камінг-ауту: зірка "Дивних див" показав бойфренда

Ноа Шнапп поділився із шанувальниками своєю радістю.

Ноа Шнапп особисте життя - актор показав бойфренда / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/noahschnapp

Ноа Шнапп – відкритий гей

Через три роки після камінг-ауту артист показав свого партнера

Американський актор Ноа Шнапп, який зіграв Вілла Баєрса у популярному підлітковому серіалі "Дивні дива", у 2023 році здійснив камінг-аут, як гей. З того часу юний артист не коментував своє особисте життя.

Однак нещодавно стало відомо, що у 21-річного Шнаппа з'явився бойфренд. Ноа поділився цим у своєму блозі в Instagram.

Актор опублікував фото, на якому він разом із партнером стоїть, обійнявшись. Пара повернута спиною до камери, тож розглянути обранця зірки не вдалося. "Нам один місяць", - написав Ноа і додав емодзі червоного серця.

Про персону: Ноа Шнапп Ноа Шнапп — американський актор. Відомий за роллю Вілла Баєрса у науково-фантастичному серіалі жахів "Дивні дива" (2016—2026). Серед інших ролей актора — озвучування Чарлі Брауна в анімаційному фільмі "Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно" та роль Роджера Донована в історичній драмі Стівена Спілберга "Міст шпигунів", повідомляє Вікіпедія.

