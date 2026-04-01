Голлівудський "українець" Ленні Кравіц засвітився у компанії росіян

Анна Підгорна
1 квітня 2026, 02:34
Кравіц здивував своєю неоднозначною позицією.
Ленні Кравіц
Ленні Кравіц зараз — музикант опинився в центрі скандалу через росіян / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravitz

Коротко:

  • Ленні Кравіц висловлював проукраїнську позицію
  • Нещодавно він з'явився в компанії росіян

Американський співак і рок-музикант Ленні Кравіц має українське коріння — його прадід був родом із Києва. На початку повномасштабної війни Кравіц публічно підтримав Україну і взяв участь в акції зі збору коштів на потреби українців "Stand Up For Ukraine".

Проте це не завадило артисту розважатися в Парижі в компанії російських емігрантів — родичів Андрія Григор'єва-Аполлонова, соліста гурту Іванушки International. У мережі з'явилося відео з вечірки, де засвітився Ленні Кравіц.

У кадрі музикант розмовляє з одним із гостей, а потім неоднозначно, чи то несхвально, чи то просто уважно, дивиться в камеру. Кравіц не робив жодних коментарів щодо своїх зв'язків із росіянами.

Дивіться відео з російської вечірки, де засвітився Ленні Кравіц:

Про персону: Ленні Кравіц

Леонард Альберт (Ленні) Кравіц — американський співак, автор пісень, мультиінструменталіст, продюсер, аранжувальник та актор. Окрім того, що він є вокалістом, під час студійних записів він часто сам виконує всі партії гітар, баса, клавішних, барабанів та перкусії. Чотири роки поспіль отримував премію "Греммі" в номінації "Найкраще чоловіче вокальне рок-виконання" — з 1998 по 2002 роки. У рейтингу "VH1’s 100 Greatest Artists of Hard Rock" він посідає 93-тє місце. Ленні Кравіц продав приблизно 20 мільйонів своїх записів по всьому світу, повідомляє Вікіпедія.

Еліти зрадять диктатора лише за однієї умови: на що чекає російський бізнес

Росія втратила бойовий літак Су-34: у Мережі оприлюднили важливі подробиці

Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

Карта Deep State онлайн за 31 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як швидко й назавжди позбутися пня на ділянці - три прості способи

Чому кіт скидає речі зі столу: причина здивує навіть досвідчених господарівВідео

Голлівудський "українець" Ленні Кравіц засвітився у компанії росіянВідео

Еліти зрадять диктатора лише за однієї умови: на що чекає російський бізнесВідео

Перші помітні успіхи: як зараз виглядає молодший син Кличка

Запах смаженого зникне за 7 хвилин: копійчаний метод, який рятує кухнюВідео

Збірна України здолала Албанію: хто став автором переможного гола у матчі

Раптова зміна погоди: прогноз відчутного потепління в Києві

"Я йому сказала": відома співачка зізналася в коханні покійному Лесику Турку

Росія втратила бойовий літак Су-34: у Мережі оприлюднили важливі подробиці

Вітер змінить відчуття тепла: як зміниться погода у Дніпрі на початку квітня

Старіти страшно: мовчазна модель Інна Цимбалюк зізналася

Економіку Росії врятує лише один ризикований сценарій - економіст розкрив деталіВідео

Славу Камінську розкритикували через 10-річну доньку

Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для РосіїВідео

Догляд є, а картопля дрібна: експерт розповів, як змінити ситуаціюВідео

Ці продукти не можна ставити в мікрохвильовку - вони вибухають

Секрети економії палива: витрата бензину та дизпалива зменшиться просто на очах

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Як повернути білий колір шкарпеткам - ефективний домашній спосіб

Дитяча головоломка збиває з пантелику: лише 1% людей знайде пенал за 7 секунд

Злив даних та зняття обмежень: у Зеленського розкрили механізм шантажу Угорщини в ЄС

США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон

Вербна неділя - що не можна робити, щоб не накликати біду

Платіжки за квітень зміняться: хто з українців платитиме за газ більше

Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покараютьВідео

У віці 42 років помер комік і зірка американських серіалів

Пастка одностайності: Власюк пояснив, як вето Угорщини рятує гаманці КремляПогляд

"Аптека 9-1-1" передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщині новини компанії

"Сценарій Мадуро і Хаменеї": несподіваний прогноз щодо того, як США можуть усунути ПутінаВідео

6 головних помилок при випіканні паски: поради від Євгена Клопотенка

Проросте при будь-якій погоді: найкращі терміни для посіву моркви навесніВідео

Великодній кошик "важчає": ціна на два базові продукти різко пішла вгору

У Чорному морі є свій "Бермудський трикутник": що топить кораблі навіть у штильВідео

"Дуже серйозна цифра": Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

З Вербною неділею — гарні картинки та теплі побажання

Чіткі вилиці, як у зірок: візажист розкрив 3 секрети контурингу обличчяВідео

У притулку собаку розлучили з другом: він продовжував чекати на нього щодняВідео

Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

Від бур’янів не залишиться й сліду: натуральний спосіб здивує швидким результатомВідео

Південний циклон різко погіршить погоду на Житомирщині: коли він відступить

Хотіла б повернутися: блогерка Стужук сумує за Україною

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

"Ніндзяго: Повстання драконів" на ПЛЮСПЛЮС: коли дивитися

Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

Доведеться купувати новий: який посуд не можна мити в гарячій водіВідео

"Зовсім іншим став": ексучасник DZIDZIO розкрив, що сталося з Михайлом Хомою

