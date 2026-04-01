Голлівудський "українець" Ленні Кравіц засвітився у компанії росіян

Кравіц здивував своєю неоднозначною позицією.

https://glavred.net/stars/gollivudskiy-ukrainec-lenni-kravic-zasvetilsya-v-kompanii-rossiyan-10753430.html Посилання скопійоване

Ленні Кравіц зараз — музикант опинився в центрі скандалу через росіян

Коротко:

Американський співак і рок-музикант Ленні Кравіц має українське коріння — його прадід був родом із Києва. На початку повномасштабної війни Кравіц публічно підтримав Україну і взяв участь в акції зі збору коштів на потреби українців "Stand Up For Ukraine".

Проте це не завадило артисту розважатися в Парижі в компанії російських емігрантів — родичів Андрія Григор'єва-Аполлонова, соліста гурту Іванушки International. У мережі з'явилося відео з вечірки, де засвітився Ленні Кравіц.

У кадрі музикант розмовляє з одним із гостей, а потім неоднозначно, чи то несхвально, чи то просто уважно, дивиться в камеру. Кравіц не робив жодних коментарів щодо своїх зв'язків із росіянами.

Дивіться відео з російської вечірки, де засвітився Ленні Кравіц:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Ленні Кравіц Леонард Альберт (Ленні) Кравіц — американський співак, автор пісень, мультиінструменталіст, продюсер, аранжувальник та актор. Окрім того, що він є вокалістом, під час студійних записів він часто сам виконує всі партії гітар, баса, клавішних, барабанів та перкусії. Чотири роки поспіль отримував премію "Греммі" в номінації "Найкраще чоловіче вокальне рок-виконання" — з 1998 по 2002 роки. У рейтингу "VH1’s 100 Greatest Artists of Hard Rock" він посідає 93-тє місце. Ленні Кравіц продав приблизно 20 мільйонів своїх записів по всьому світу, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред