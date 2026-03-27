Антоніо Бандерас покинув Голлівуд: що сталося з його здоров’ям

Антоніо Бандерас вирішив покинути Голлівуд, оскільки серйозно побоювався за своє здоров’я.

Антоніо Бандерас і Ніколь Кімпел переїхали до Іспанії

Антоніо Бандерас відмовився від розкішного голлівудського способу життя і через майже 10 років ні про що не шкодує.

Як пише Page Six, 65-річний актор повернувся до свого рідного міста — Малаги, Іспанія — у 2017 році. Бандерас сказав, що причиною цього переїзду став перенесений ним майже смертельний інфаркт.

"Мій інфаркт став для мене серйозним попередженням", — сказав він про серцевий напад. "Він змінив мій погляд на життя", — додав він.

Видання зазначило, що до серйозних проблем зі здоров'ям Бандерас жив по черзі в США та Великій Британії і володів особняком у Кобхемі, графство Суррей.

Зірка фільму "Десперадо" одразу ж кинув палити, продав свій приватний літак, повернувся до Малаги і купив театр.

"Зіткнувшись зі смертю, я озирнувся назад і зрозумів, що насправді я театральний актор", — пояснив він.

Зараз Бандерас живе у квартирі зі своєю давньою подругою Ніколь Кімпел і володіє кількома ресторанами. Але його некомерційний театр "Театро дель Сохо" — його головна пристрасть.

"Я ніколи не був таким щасливим", — зазначив він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

