Дружина хворого Брюса Вілліса показала його нове миле фото з дочкою

Дружина легендарного голлівудського актора і продюсера Брюса Вілліса, Емма Хемінг поділилася його новим фото на честь Дня батька.

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Емма Хемінг привітала свого тяжкохворого чоловіка Брюса Вілліса з Днем батька / instagram.com/emmahemingwillis

Емма Хемінг, дружина легендарного голлівудського актора і продюсера Брюса Вілліса (який зараз страждає від важкої мозкової хвороби), поділилася його новим фото на честь Дня батька. На знімку, опублікованому в Instagram, Вілліс зображений з їх спільною дочкою Мейбел Рей.

У пості Хемінг подякувала чоловікові за безумовну любов, яку він дарує своїм дітям.

"День батька - це час, коли я розмірковую про свою глибоку вдячність і повагу до Брюса, коли я спостерігаю, яким батьком він є для наших дітей. Там, де це може бути не "традиційно", те, чого він їх навчає, охоплюватиме покоління. Безумовна любов, доброта, сила, співчуття, терпіння, великодушність, стійкість. Вітаю З Днем батька найкращого тата, якого я знаю", — написала вона.

Дружина Брюса Вілліса виклала його фото з дочкою Мейбел Рей

Перша дружина актора, легендарна актриса Демі Мур, також привітала його з Днем батька і розмістила його архівне чорно-біле фото з їх спільними трьома дочками.

"Назавжди вдячна Брюсу за те, що він подарував мені цих прекрасних дівчаток", — написала актриса.

Вілліс, дочки / Instagram

Нагадаємо, раніше у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте лобно-скронева деменція, яку йому діагностували рік по тому, не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

Емма Хемінг, дружина актора, намагається всіляко оберігати його. Вона звернулася до папараці, які буквально переслідують Вілліса, з проханням поважати його приватність, і пояснила, як потрібно спілкуватися з людьми з його діагнозом.

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