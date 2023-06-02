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"Загоряється, коли входжу в кімнату": дочка Вілліса розповіла про його хворобу

Дмитро Відоменко
2 червня 2023, 20:39 оновлено 2 червня, 20:40
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Дочка Брюса Вілліса Таллула розкрила несамовиті нові подробиці про запеклу боротьбу актора з афазією.
Вілліс, дочка, Демі Мур
Таллула - дочка Брюса Вілліса від шлюбу з Демі Мур / колаж Главред, фото Instagram і ua.depositphotos.com

Таллула, дочка легендарного актора Брюса Вілліса від шлюбу з актрисою Демі Мур в есе, написаному для видання Vogue, поділилася новими деталями про те, як її батько бореться з важкою хворобою мозку — афазією.

"Кожен раз, коли я приїжджаю до батька, я роблю тонни фотографій — все, що я бачу, стан речей. Я як археолог, шукаю скарби в речах, на які раніше не звертала особливої уваги. У мене є всі голосові повідомлення від нього, збережені на жорсткому диску. Я виявила, що намагаюся задокументувати, створити запис на той день, коли його не буде поруч, щоб нагадати мені про нього і про нас. На щастя, деменція не вплинула на його рухливість. Він все ще знає, хто я, і загоряється, коли я заходжу в кімнату. Однією з відмінностей між деменцією та Альцгеймером є те, що, принаймні на ранніх стадіях захворювання, перша характеризується порушеннями мови та моторики, тоді як остання характеризується втратою пам'яті. Я постійно кидаюся між сьогоденням і минулим, коли говорю про Брюса: він є, він був", ‒ написала вона.

До слова, у Вілліса три дочки від шлюбу з Демі Мур - 29-річна Таллула, 34-річна Румер і 31-річна Скаут. У 2009 році Вілліс одружився на Еммі Хемінг. У них дві дочки - 11-річна Мейбл і 9-річна Евелі.

Вілліс, сім'я
Брюса Вілліса підтримує вся його численна сім'я / Instagram

Дивіться відео ТСН про Брюса Вілліса:

Нагадаємо, раніше у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте лобно-скронева деменція, яку йому діагностували рік по тому, не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

Емма Хемінг, дружина актора, намагається всіляко оберігати його. Вона звернулася до папараці, які буквально переслідують Вілліса, з проханням поважати його приватність, і пояснила, як потрібно спілкуватися з людьми з його діагнозом.

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