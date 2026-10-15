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Популярна 52-річна актриса вагітна третьою дитиною

Олена Кюпелі
15 жовтня 2026, 12:22
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Гіларі Суонк опублікувала кумедне відео, в якому повідомила про свою третю вагітність.
Гіларі Суонк чекає на третю дитину
Гіларі Свонк чекає на третю дитину / Колаж Главред, фото Instagram/hilaryswank

Коротко:

  • Як актриса повідомила про вагітність
  • Що відомо про її дітей та чоловіка

Голлівудська актриса Хіларі Свонк, відома за фільмами "Малятко на мільйон" та "Хлопці не плачуть", чекає на третю дитину.

52-річна володарка двох премій "Оскар" поділилася радісною новиною в соціальних мережах, оригінально обігравши свій цікавий стан.

відео дня

У опублікованому відео актриса з’явилася разом із чоловіком, підприємцем Філіпом Шнайдером, та їхніми трирічними близнюками - донькою Айєю та сином Омом. Члени сім’ї танцювали в темряві зі світловими паличками, прикріпленими до тіла. Наприкінці ролика Свонк продемонструвала живіт, на якому за допомогою вогників було зображено маленьку фігурку малюка.

Гіларі Суонк вагітна третьою дитиною
Гіларі Суонк вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/hilaryswank

"Багато хто запитував, над яким проєктом я працюватиму наступним. Його прем’єра відбудеться в грудні", - з гумором підписала публікацію актриса, натякнувши на передбачуваний термін народження дитини.

Шанувальники з ентузіазмом сприйняли цю новину та залишили під відео безліч привітань. Для подружжя малюк стане третьою дитиною: їхні близнюки народилися у квітні 2023 року, коли Свонк було 48 років.

Про свою першу вагітність актриса розповіла в жовтні 2022 року в ефірі програми Good Morning America. Тоді вона зізналася, що давно мріяла стати матір’ю, і з подивом та радістю повідомила, що чекає одразу на двох дітей.

Гіларі Суонк вагітна третьою дитиною
Гіларі Свонк вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/hilaryswank

Суонк і Шнайдер одружилися у 2018 році. Останніми роками актриса неодноразово розповідала про материнство та про те, як змінилося її життя після народження дітей. За її словами, народження малюків у більш зрілому віці дозволило їй приділяти родині більше часу та уваги.

Тепер подружжя готується до нового етапу сімейного життя - появи третьої дитини, яку, судячи з опублікованого відео, вони чекають із великою радістю.

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Про особу: Гіларі Суонк

Гіларі Суонк - американська актриса та продюсерка. Дворазова лауреатка премій "Оскар" і "Золотий глобус", а також Премії Гільдії кіноакторів США.

Найпопулярнішими фільмами Гіларі Суонк є оскароносні драми "Малятко на мільйон" і "Хлопці не плачуть", культова мелодрама "P.S. I Love You", а також фільми "Письменники свободи", "Престиж" і "Вирок".

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