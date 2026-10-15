Популярна 52-річна актриса вагітна третьою дитиною

Гіларі Суонк опублікувала кумедне відео, в якому повідомила про свою третю вагітність.

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Гіларі Свонк чекає на третю дитину / Колаж Главред, фото Instagram/hilaryswank

Коротко:

Як актриса повідомила про вагітність

Що відомо про її дітей та чоловіка

Голлівудська актриса Хіларі Свонк, відома за фільмами "Малятко на мільйон" та "Хлопці не плачуть", чекає на третю дитину.

52-річна володарка двох премій "Оскар" поділилася радісною новиною в соціальних мережах, оригінально обігравши свій цікавий стан.

відео дня

У опублікованому відео актриса з’явилася разом із чоловіком, підприємцем Філіпом Шнайдером, та їхніми трирічними близнюками - донькою Айєю та сином Омом. Члени сім’ї танцювали в темряві зі світловими паличками, прикріпленими до тіла. Наприкінці ролика Свонк продемонструвала живіт, на якому за допомогою вогників було зображено маленьку фігурку малюка.

Гіларі Суонк вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/hilaryswank

"Багато хто запитував, над яким проєктом я працюватиму наступним. Його прем’єра відбудеться в грудні", - з гумором підписала публікацію актриса, натякнувши на передбачуваний термін народження дитини.

Шанувальники з ентузіазмом сприйняли цю новину та залишили під відео безліч привітань. Для подружжя малюк стане третьою дитиною: їхні близнюки народилися у квітні 2023 року, коли Свонк було 48 років.

Про свою першу вагітність актриса розповіла в жовтні 2022 року в ефірі програми Good Morning America. Тоді вона зізналася, що давно мріяла стати матір’ю, і з подивом та радістю повідомила, що чекає одразу на двох дітей.

Гіларі Свонк вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/hilaryswank

Суонк і Шнайдер одружилися у 2018 році. Останніми роками актриса неодноразово розповідала про материнство та про те, як змінилося її життя після народження дітей. За її словами, народження малюків у більш зрілому віці дозволило їй приділяти родині більше часу та уваги.

Тепер подружжя готується до нового етапу сімейного життя - появи третьої дитини, яку, судячи з опублікованого відео, вони чекають із великою радістю.

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Про особу: Гіларі Суонк Гіларі Суонк - американська актриса та продюсерка. Дворазова лауреатка премій "Оскар" і "Золотий глобус", а також Премії Гільдії кіноакторів США. Найпопулярнішими фільмами Гіларі Суонк є оскароносні драми "Малятко на мільйон" і "Хлопці не плачуть", культова мелодрама "P.S. I Love You", а також фільми "Письменники свободи", "Престиж" і "Вирок".

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