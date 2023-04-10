"Крихітка на мільйон доларів" 48-річна Хіларі Суонк вперше стала мамою

Оскароносна кінодіва зізналася, що зараз знаходиться в справжнісінькому раю.

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Хіларі Суонк вперше стала мамою / instagram.com/hilaryswank

Американська акторка, дворазова володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус", зірка фільмів "Крихітка на мільйон доларів", "Хлопці не плачуть", "Чорна орхідея" і "P. S. Я кохаю тебе", Хіларі Суонк у віці 48 років вперше стала мамою. Про це акторка розповіла на своїй сторінці в Instagram на католицький Великдень.

Артистка опублікувала перше фото немовлят: у неї народилися двійнята - хлопчик і дівчинка. "Це було непросто. Але хлопчик і дівчинка повністю коштувало того! Щасливого Великодня! Пишу вам з найчистішого раю", - підписала знімок Суонк.

Про вагітність акторки стало відомо в жовтні 2022 року. Тоді ж Хіларі поділилася, що очікує близнюків. Імена дітей, точну дату народження та інші подробиці про дітей Суонк та її чоловік поки тримають в таємниці.

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Хіларі Суонк вийшла заміж за бізнесмена Філіпа Шнайдера в 2018 році. До цього пара зустрічалася близько двох років. Шнайдер - другий чоловік акторки. Її перший шлюб, з актором Чадом Лоу, тривав 10 років - з 1997 по 2007 рік.

Однією з причин розлучення між акторами називали кар'єру Суонк, що набирала обертів: на момент їх знайомства Лоу був кумиром всіх підлітків, проте утримати цей успіх не міг, в той час як в 2000 році Хіларі вже отримала свій перший "Оскар".

Хіларі Суонк вперше стала мамою / instagram.com/hilaryswank

Раніше стало відомо, що американський актор, зірка кінотрилогії "Володар кілець", Елайджа Вуд вдруге став батьком - його партнерка, датський кінорежисер Метте-Марі Конгсвед, народила йому доньку.

Також дочку від американського підприємця і мільярдера Ілона Маска показала його колишня дружина - канадська співачка Граймс. Дівчатко з'явилося на світ вже після того, як пара розлучилася.

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